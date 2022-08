Déjà en difficulté, Robinhood s'est vue infliger une amende de 30 millions de dollars de la part du New York State Department of Financial Services (NYSDF) qui agit en tant que régulateur financier. Les raisons invoquées concernent notamment la protection des consommateurs ainsi que la lutte contre le blanchiment d'argent.

Punition de 30 millions de dollars pour Robinhood

Robinhood Markets Inc., la société de services financiers qui a mis un pied dans les cryptomonnaies en 2018, s'est vu infliger hier une amende de 30 millions de dollars de la part du New York State Department of Financial Services (NYSDFS), l'organisme en charge de la régulation financière dans l'État de New York.

En cause, Robinhood est accusée de divers manquements, notamment au niveau de la protection des consommateurs, de la lutte contre le blanchiment d'argent et la cybersécurité, selon une déclaration du NYSDF.

Plus en détail, la branche crypto de l'entreprise est accusée de ne pas avoir mis en place les moyens nécessaires en accord avec sa croissance, par exemple au niveau de l'embauche de son personnel, ainsi que d'un système de suivi des transactions plus adapté aux volumes traités et aux profils des clients.

Le programme de cybersécurité quant à lui présentait des failles vis-à-vis des risques opérationnels de la société et n'était pas en accord avec les exigences du régulateur financier en matière d'actifs numériques.

En complément de ses 30 millions de dollars d'amende, Robinhood devra se payer les services d'un cabinet indépendant afin de prouver sa capacité à respecter ses engagements vis-à-vis de l'organisme de régulation financier.

Notons qu'il s'agit là de la première fois que le NYSDF inflige une amende à une entreprise spécialisée dans les cryptomonnaies.

Une annonce qui était toutefois attendue

Cette amende n'est toutefois pas une grande surprise pour Robinhood : en juillet 2021, la société avait déclaré à travers des documents officiels qu'elle s'attendait à une amende de 10 millions de dollars, déjà pour les raisons citées précédemment, laquelle a plus tard été réévaluée à 30 millions de dollars.

Dès lors, Robinhood s'était engagée à payer l'amende afin de mettre fin à l'enquête du régulateur financier et avait ainsi déclaré dans le même temps :

« [Robinhood Crypto] et le [Département des services financiers de New York] ont conclu un accord de principe concernant ces allégations, sous réserve de la documentation finale, dans le cadre duquel, entre autres choses, [Robinhood Crypto] prévoit de payer une pénalité monétaire de 30 millions de dollars et d'engager un contrôleur. »

L'on constate que les régulateurs américains redoublent d'efforts concernant la mise en application de leurs exigences envers les entreprises de services financiers, notamment car ces dernières sont de plus en plus souvent cibles d'attaque de la part des hackers et des agences de renseignement étrangères.

Cela n'exclut évidemment pas les sociétés de cryptomonnaies, au sein desquelles les autorités américaines espèrent mettre la main sur des transactions illicites.

👉 Dans l'actualité : Selon la BCE le Bitcoin (BTC) est un système coûteux et gaspilleur pour les règlements internationaux

Sources : Wall Street Journal, WSJ Pro

