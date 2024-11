Ripple peut-il rejoindre son ATH ? Analyse du XRP du 19 novembre 2024

Alors que tous les yeux sont rivés sur la performance des memecoins, certains tokens historiques de l'écosystème réalisent des mouvements remarquables. Le XRP de Ripple sort du lot rejoignant en bougie hebdomadaire des niveaux qu'il n'avait plus revisiter depuis 2021. Que nous réserve le XRP pour les temps à venir ?

Un retour à 3 dollars est-il possible pour le XRP ?

Nous sommes le mardi 19 novembre 2024 et le prix du XRP évolue autour de 1 dollar.

Voilà un ancien de l'écosystème crypto que sa communauté n'aura jamais abandonné et qui pourrait bien surprendre pendant ce nouveau cycle crypto. Porté par un assouplissement réglementaire aux États-Unis que laisse entrevoir la prise de fonction d'un président définitivement pro-crypto, le XRP a réalisé une performance d'exception la semaine passée.

Ripple est un projet pour le moins controversé au sein de l'écosystème, mais quoi que l'on puisse en penser, son token parvient à maintenir sa capitalisation au sommet du classement depuis des années.

Dans ce contexte, peut-on envisager un cycle où Ripple développerait une nouvelle phase de hausse supérieure aux sommets du précédent bullrun ?

Paires avec XRP 24 heures 7 jours 1 mois XRP/ USDT -3,40 % +79,40 % +104,80 % XRP/ Bitcoin -3,30 % +56,70 % +51,90 %

Une construction en « W » mensuelle

Le token XRP est apparu en 2013 et traverse son 4e cycle haussier. Dans les cycles précédents, le prix du XRP a réalisé un premier ATH en 2013 qu'il est parvenu à surpasser en janvier 2018. Il n'a néanmoins pas réussi à renouveler cet exploit en 2021, échouant à 40 % sous son point haut historique.

Depuis son ATH à 3,31 dollars, le XRP a produit une quantité importante de tokens. Si un retour au sommet historique représente depuis le niveau actuel un triplement de prix, il ne faudra, pour atteindre le sommet historique en termes de capitalisation, qu'un peu plus du double. En effet, la capitalisation actuelle du XRP est de 62 milliards de dollars pour un sommet historique à 131 milliards.

Au long terme, l'aspect graphique du XRP rappelle celui d'EOS en 2021. Un colossal W mensuel qui pourrait, au franchissement du sommet de 2021, projeter l'action des prix jusqu'à son ATH.

Cet objectif est parfaitement aligné avec l'extension de Fibonacci 1.618 depuis les plus bas de 2020 jusqu'au sommet 2021 reporté au creux du bear market 2022.

À plus court terme, le XRP vient de déclencher un mouvement extrêmement impulsif. L'action des prix doit digérer cette phase haussière afin de refroidir les indicateurs de momentum. S'il n'est pas impossible de relancer immédiatement, il apparaît plus probable qu'il marque une pause pour construire une hausse saine et durable.

En conséquence, les retracements Fibonacci conjugués aux niveaux historiques nous sont utiles. Pour maintenir un élan très impulsif, le XRP peut consolider au-dessus de 1 dollar, niveau psychologique en confluence avec le 0.236 de Fibonacci. Une consolidation serrée de ce type conduit souvent à une relance haussière rapide qui pourrait se déclencher au franchissement du point haut du 16 novembre.

Si XRP doit corriger, le 0.382 en confluence avec la zone pivot en bleu est intéressant pour construire un retournement. En excès, nous pourrons surveiller également le retracement 50 % autour des 0,77 dollar.

Le retracement 0.618 en confluence avec la zone de sortie dessinée en rouge est également un niveau intéressant à surveiller, mais il me semble moins pertinent à ce stade. En effet, si l'on considère la puissance de l'impulsion du XRP et la phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement, un retracement aussi profond n'est pas dans les scénarios favoris. Cela reste néanmoins une option, si BTC venait à retracer avec force.

Graphique du cours du XRP en mensuel

En résumé, le XRP maintient une consolidation haute après une hausse très puissante qui pourrait être favorable à une relance rapide. Il pourrait toutefois marquer une pause afin de calmer l'euphorie et redessiner un socle pour la suite. Dans ce cycle, le token de Ripple pourrait revisiter son sommet historique s'il parvenait à surclasser le sommet qu'il avait établi en 2021, proche des 2 dollars.

Alors, pensez-vous que le XRP puisse franchir les 2 dollars et revisiter son ATH dans ce cycle ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du XRP.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

