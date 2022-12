Renault s'apprête à lancer sa première collection de NFT « genR5 »

Le 15 décembre, Renault fera ses premiers pas dans le Web3 avec « genR5 », sa toute première collection de tokens non fongibles (NFT) en référence à la Renault R5, son modèle emblématique des années 70-80. En parallèle, la marque au losange lance « R3NLT », sa plateforme Web3 tout-en-un désormais lieu d'interaction privilégié pour les passionnés d'automobile.

Renault dévoile sa collection de NFT genR5

Ce 15 décembre, Renault rejoindra l'univers du Web3 avec sa toute première collection de tokens non fongibles (NFT) baptisée « genR5 » en hommage à son emblématique Renault R5 des années 70-80. Pour l'occasion, la marque au losange proposera 1 972 NFT, un chiffre en hommage à l'année de lancement du modèle.

Ces 1 972 NFT sont déclinés à travers 4 modèles légendaires de la Renault R5 et se présentent sous la forme d'une vidéo 3D avec un covering exclusif ainsi qu'avec des animations visuelles et sonores dynamiques.

Aperçu des différents modèles de NFT « genR5 »

Ainsi, cette collection présentera les 4 évolutions mythiques de la Renault R5 :

100 R5 électriques , le nombre de NFT faisant référence à la centaine d'exemplaires produits entre 1972 et 1974. Révolution pour son époque, la R5 électrique s'inscrit dans l'histoire comme pionnière de sa catégorie ;

, le nombre de NFT faisant référence à la centaine d'exemplaires produits entre 1972 et 1974. Révolution pour son époque, la R5 électrique s'inscrit dans l'histoire comme pionnière de sa catégorie ; 160 Renault R5 Turbo , en hommage à ce modèle désormais symbole de la sportivité de Renault avec ses 160 chevaux ;

, en hommage à ce modèle désormais symbole de la sportivité de Renault avec ses 160 chevaux ; 450 R5 Le Car Van , comme le nombre d'exemplaires de cette édition limitée aux traits inspirés du style américain de l'époque ;

, comme le nombre d'exemplaires de cette édition limitée aux traits inspirés du style américain de l'époque ; Et 1 262 R5 TL, symbole de la révolution des voitures citadines.

Ces 4 modèles de NFT seront donc classés par niveau de rareté, et seront attribués de manière aléatoire lors de l'achat. Avec ce lancement, Renault souhaite donner l'opportunité à tout un chacun de s'approprier le Web3 puisque l'acquisition d'un NFT peut aussi bien se faire en cryptomonnaies qu'en paiement classique par carte bancaire.

Une volonté appuyée par Laurent Aliphat, VP brand marketing content creation de la marque, qui souligne :

« Entrer dans la communauté R3NLT, c’est faire le choix d’une relation unique avec la marque, c’est créer et proposer de nouvelles expériences à tous les passionnés. Il n’y avait pas de meilleur choix que de démarrer par une collection de NFT qui rendent hommage à la mythique Renault 5. »

👉 Rejoignez la communauté Discord de R3NLT

R3NLT, la plateforme de Renault dédiée au Web3

En parallèle du lancement de sa toute première collection de NFT, Renault affirme sa volonté de rester à long terme dans le Web3 avec le lancement de « R3NLT », sa plateforme dédiée à cet univers. Cette dernière met l'accent sur l'accessibilité et se révèle aussi bien être à la portée des néophytes qu'aux initiés du Web3. C'est d'ailleurs sur cette plateforme qu'il sera possible d'acquérir un NFT de la collection « genR5 ».

L’achat de NFT genR5 permettra aux détenteurs de bénéficier d'avantages uniques auprès de la marque, tels que :

l'accès à des évènements partenaires de Renault ;

des essais privilégiés de voitures ;

des rencontres exclusives avec les designers de la marque ;

des visites de lieux encore jamais dévoilés au public ;

ou encore la découverte d'expositions Renault en avant-première.

D'autres drops de collections de NFT sont prévus pour Renault, chacune apportant son lot d'exclusivités pour les passionnés d'automobile. De plus, détenir un NFT Renault genR5 permettra de bénéficier du statut de mécène du projet solidaire Give Me 5, une initiative lancée par Renault visant à restaurer des courts de tennis dans les quartiers prioritaires pour que leurs populations bénéficient d'un accès facilité aux activités sportives.

De plus, chaque détenteur d'un NFT genR5 aura l'opportunité de participer à la création d'objets du merchandising « The Originals » en édition limitée pour lesquels il bénéficiera d'un accès exclusif. Enfin, il sera également notifié de toutes les nouveautés à venir dans l'univers de R3NLT et sera automatiquement whitelisté pour les prochains drops.

👉 Restez au courant des dernières nouveautés de R3NLT en les suivant sur Twitter

