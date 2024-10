Les recherches Google pour Bitcoin et les cryptomonnaies atteignent un plus bas depuis 4 ans – La mode est-elle passée ?

Malgré des prix proches de ses records, l'intérêt pour Bitcoin semble s'affaiblir, selon les données de recherche Google. Ce déclin des recherches pour le terme « Bitcoin », au plus bas depuis 2020, pourrait refléter un changement dans l'attention des investisseurs et du grand public vers d'autres actifs.

Les recherches Google montrent un désintérêt pour Bitcoin

Pendant la crise du Covid-19, les marchés financiers ont fortement progressé, entraînant également une hausse du prix de Bitcoin et des cryptomonnaies. Un an plus tard, le BTC franchissait pour la 1ère fois la barre des 50 000 dollars, avant d'atteindre 69 000 dollars au mois de novembre 2021. Cependant, depuis, son cours a chuté de 77 %, repassant même sous les 16 000 dollars.

Malgré la hausse enregistrée en 2023, qui a permis au BTC d'atteindre un nouveau record historique à 73 750 dollars, l'intérêt du grand public ne semble pas être revenu. Certains investisseurs estiment que l'attention se porte désormais vers d'autres actifs, comme des actions performantes depuis plusieurs années ou d'autres cryptomonnaies.

Ce phénomène peut être observé à travers les données de recherche de Google. Celles-ci montrent que les recherches pour le mot « Bitcoin » sont au plus bas depuis le mois d'octobre 2020, une période où le prix du BTC évoluait en dessous de 15 000 dollars.

Évolution de l'intérêt pour la recherche du mot « Bitcoin »

En effet, les recherches google sur Bitcoin sont presque à leurs plus bas, avec un score de 14 selon l'indice Google, alors que le prix du Bitcoin est à seulement 12 % en dessous de son sommet historique.

Cependant, cette situation pourrait être favorable pour l'avenir du cours du Bitcoin. En effet, si l'intérêt du grand public revenait, cela pourrait contribuer à une hausse de la valeur du BTC et lui permettre de visiter de nouveaux sommets.

Toutefois, ce que l'on observe généralement sur la plupart des marchés financiers, c'est que l'intérêt du grand public apparaît souvent après une augmentation des prix et continue de croître alors que le cours atteint son sommet. C'est pour cette raison et l'effet FOMO que la majorité des investisseurs débutants finissent par subir des pertes.

Est-ce que les autres cryptomonnaies attirent plus que Bitcoin ?

On pourrait penser que l'intérêt pour Bitcoin est surpassé par celui pour d'autres cryptomonnaies, comme l'Ether ou Solana. Cependant, on constate que même les recherches pour « Ethereum » sont également faibles et ont retrouvé les niveaux de 2020, tout comme pour Bitcoin.

Évolution de l'intérêt pour la recherche des mots « Ethereum » (jaune), « Cryptomonnaie » (vert) et « memecoin » (rouge)

On pourrait également imaginer que le terme générique « cryptomonnaies » génère davantage de recherches. Cependant, bien qu'il soit plus recherché qu'Ethereum, il reste en dessous de Bitcoin et atteint également ses plus bas historiques.

Même le terme « memecoin », qui attire beaucoup d'attention au sein de la communauté des cryptomonnaies, ne rivalise pas avec d'autres recherches. Bien que les recherches pour ce mot soient actuellement à un niveau historiquement élevé, avec un score de 79 sur l'indicateur, elles restent presque invisibles face à Bitcoin, l'indicateur montrant des recherches inférieures à 1.

Ces données montrent clairement que Bitcoin continu de dominer l'intérêt du grand public. En effet, les enjeux autour du BTC dépassent largement la simple création d'applications prétendument décentralisées ou de tokens basés sur des memes d'internet.

