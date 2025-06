Les propriétaires de TikTok ont-ils acheté 300 millions de dollars en memecoins TRUMP ?

L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche s’accompagne d’une gestion que l’on peut qualifier de particulière. En effet, les suspicions de délit d'initié et de corruption ne cessent de s'accumuler, au point de soulever la question d’une utilisation du memecoin TRUMP par TikTok pour réaliser ce genre d'opération douteuse.

Donald Trump accorde un nouveau délai de 90 jours à TikTok

L'incursion de Donald Trump et de sa famille dans le secteur des cryptomonnaies ressemble plus à une opération marketing qu'à une véritable adoption de ses fondamentaux. À moins que l'on considère la production de memecoins inutiles et de projets crypto sans fondamentaux comme une donnée désormais indissociable de cet écosystème.

En effet, les opérations du président des États-Unis dans le domaine flirtent bien souvent avec les pires pratiques possibles. Une logique très bien intégrée par Justin Sun, fondateur du réseau Tron (TRX), désormais embarqué dans une stratégie de Tron Treasury Company soutenue par les fils Trump.

Pendant ce temps, les élus démocrates ne savent plus où donner de la critique. En particulier si l'on considère les fortunes que le président des États-Unis tire de ses nombreuses expérimentations crypto, dont certains montants apparaissent déjà comme hautement polémique.

C'est la raison pour laquelle il est difficile de garder la tête froide dans le domaine. D'autant plus face à la seconde prolongation de 90 jours accordée par Donald Trump au réseau social TikTok, dans le cadre de son éventuelle expulsion du territoire des États-Unis.

Un pot-de-vin en memecoins TRUMP ?

Le problème ? Cette reconduction apparaît comme totalement illégale, selon le membre démocrate de la Chambre des représentants, Brad Sherman. En effet, il explique sur le réseau X comment « la loi [américaine] n’autorise qu’une seule prolongation ». C'est à ce moment que tout dérape...

Les propriétaires chinois de TikTok ont ​​annoncé l'achat de « Trump Coins » pour 300 millions de dollars. Trump crée des « Trump Coins » gratuitement, ce qui signifie qu'il s'agit simplement d'un pot-de-vin de 300 millions de dollars atterrissant directement dans sa poche. Brad Sherman

Une accusation assez grave, mais sans preuves tangibles. Bien évidemment, le compte X du réseau social TikTok Policy est aussitôt venu démentir ces allégations, considérées comme fausses et irresponsables. Rien ne permet donc d'infirmer ou de confirmer cet achat et - le cas échéant - sa véritable motivation. Le doute reste néanmoins permis...

Sources : Brad Sherman, TikTok Policy

