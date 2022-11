Proof of Reserve et falsification : faut-il s’inquiéter des rumeurs concernant Gate.io ?

Tandis que l’affaire FTX a miné la confiance des investisseurs, de nombreuses rumeurs apparaissent concernant les exchanges. C’est notamment le cas concernant la Proof of Reserve de Gate.io, qui fait l’objet de doutes après l’erreur de Crypto.com.

Rumeurs sur la fraude de la Proof of Reserve de Gate.io

Dès l’explosion en plein vol de FTX, la notion de « Proof of Reserve » s’est attiré le feu des projecteurs, et avec elle, de nombreuses rumeurs quant à de potentielles falsifications de certaines plateformes.

Si le concept visant à appliquer une politique de transparence envers sa communauté commençait déjà à se développer, il fait désormais l’objet d’une attention toute particulière et de plus en plus d’exchanges jouent le jeu.

Mais un autre évènement est venu semer le doute sur le concept même de la preuve de réserve : les 320 000 ETH envoyés par erreur par Crypto.com à Gate.io.

Alors que cette transaction est difficilement concevable, la date à laquelle l’audit de Gate.io a été rendu n’a pas manqué de nourrir les rumeurs selon lesquelles, Crypto.com aurait participé à frauder la Proof of Reserve de la plateforme. Et pour cause, tandis que l’erreur à 320 000 ETH a été commise le 21 octobre dernier, l’audit de Gate.io a été rendu le 28 octobre.

Pourtant, si le 28 octobre est bel et bien la date à laquelle Armanino a effectué la délivrance de l’audit, la société atteste en vérité de l’état des fonds de Gate.io à la date du 19 octobre, invalidant l’argument de la fraude de la Proof of Reserve.

Proof of Reserve de Gate.io à la date du 19 octobre

Ainsi, bien que la transaction de Crypto.com soit sujette à de nombreuses interrogations, il ne s’agit pas pour autant de s’engager dans des conclusions hâtives, alimentées par le contexte anxiogène du moment.

Rester vigilant sans tomber dans le FUD

S’il est important pour nous de donner les outils à nos lecteurs pour les empêcher de tomber dans le « fear uncertainty and doubt » (FUD), nous ne pouvons pas non plus, à l’inverse, affirmer que les plateformes centralisées sont sans risques.

Les évènements récents ont encore démontré que tout pouvait basculer très vite, et il est primordial de garder une certaine méfiance vis-à-vis de tiers, supposés être de confiance.

Compte tenu de l’humeur générale, Twitter regorge de mises en garde plus ou moins fondées sur diverses plateformes de l’écosystème, dont les réserves pourraient poser un problème. Toutefois, l’analyse on-chain est une discipline demandant une réelle expertise et il peut être difficile de faire le tri entre des investigations sérieuses et des rumeurs parfois sans fondements.

Ainsi, il conviendra à chacun de creuser les sujets qui le concernent afin de se faire son propre avis en fonction de sa propre politique de risque, et de sortir ses fonds des divers protocoles et plateforme de l’écosystème en cas de doutes sur l’intégrité du service.

