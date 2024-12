Le projet crypto d’un ancien député français lève 10 millions de dollars et son token USUAL gagne 30 %

Le projet DeFi Usual, porté par l'ancien député Pierre Person, a annoncé une levée de fonds de 10 millions de dollars pour le développement de son stablecoin USD0. Dans la foulée, le token USUAL a connu une nouvelle accélération haussière.

Usual lève 10 millions de dollars

Après avoir défendu les cryptomonnaies à l’Assemblée nationale jusqu’en 2022, l’ancien député Pierre Person a finalement lancé son propre projet de finance décentralisée (DeFi) : Usual.

En bref, Usual développe l’USD0, un stablecoin qui exploite le segment des Real-World Assets (RWA), tandis que le token USUAL joue un rôle au sein de la gouvernance du protocole.

Lundi, le projet a annoncé la clôture d’une levée de fonds de série A de 10 millions de dollars, dirigée par Binance Labs et Kraken Ventures. Plusieurs noms connus de l’écosystème ont ainsi participé à ce tour de table, notamment Ethena, Galaxy, Ondo ou bien encore OKX et Coinbase.

À la suite de cette annonce, le token USUAL a bénéficié d’une nouvelle accélération haussière, si bien que l’actif s’échange désormais à 1,36 dollar lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de plus de 30 % sur 24 heures.

Depuis le début du mois de décembre, l’actif progresse ainsi de plus de 340 %, après avoir atteint un plus haut à 1,65 dollar vendredi dernier :

Cours du token USUAL en données journalières

Selon les données de CoinGecko, le stablecoin USD0 affiche maintenant plus de 1,44 milliard de dollars de capitalisation, le positionnant ainsi à la 7e place du marché, tandis que l’application en elle-même recense 88 300 utilisateurs.

Alors que les stablecoins sont un élément majeur de l’écosystème Web3, mais que cette catégorie d’actifs est de plus en plus concurrentielle, il sera intéressant de voir si et comment Usual parvient à gagner des parts de marché sur le long terme.

Sources : X, TradingView

