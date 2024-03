Pour coinbase, la SEC ne devrait pas refuser les ETF Ethereum spot

Suite à l'approbation des ETF Bitcoin spot aux États-Unis, beaucoup spéculent sur l’épisode suivant : l'approbation potentielle des ETF Ethereum spot. Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, a déclaré que le régulateur américain n'avait aucune raison valable de rejeter les demandes d'ETF.

Sigh... again with the ETH misinformation as we await a decision on ETH ETPs. Ok--let’s talk about some basic facts about Ethereum. Millions of Americans hold ETH; it has been vital to crypto since its 2015 launch; and ETH is a commodity, not a security. 1/10

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 20, 2024