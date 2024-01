Le point sur les actifs « risqués » en bourse et leur impact – Analyse exclusive de Vincent Ganne pour Cryptoast Research

C'est l'heure du Friday Briefing de Vincent Ganne, une analyse hebdomadaire du marché crypto aussi bien pour le Bitcoin que les altcoins. Malgré les débats sur une possible récession aux États-Unis, les projections restent optimistes pour l'année 2024 qui débute, avec une croissance annuelle des bénéfices de 11,7 % et une augmentation des chiffres d'affaires de 5,5 %. Explorons cela plus en détail dans notre vidéo du jour.

