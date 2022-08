La plateforme de trading dYdX gèle les comptes des clients ayant interagi avec Tornado Cash

La plateforme de trading dYdX a annoncé via un communiqué qu'elle avait bloqué l'ensemble des comptes ayant interagi avec le protocole Tornado Cash dans le passé, et ce sans montant minimum.

Cette annonce fait suite au récent blocage du mixeur de cryptomonnaies par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'accusant d'avoir facilité le blanchiment de plus de 7 milliards de dollars sous forme de cryptomonnaies, notamment lors du hack massif à 625 millions de dollars de la sidechain Ronin au mois de mars dernier.

dYdX déclare notamment faire usage de « fournisseurs de conformité » afin de contrôler les fonds transitant sur la plateforme et s'assurer que ces derniers ne sont pas référencés dans des affaires de ransomwares, logiciels malveillants ou d'exploitation sexuelle de mineurs. Selon le communiqué, une « augmentation significative » du nombre de comptes a pu être observée suite aux sanctions récemment décidées par l'OFAC.

Certains comptes d'utilisateur ont, selon dYdX, été bloqués à tort dans la mesure où ces derniers avaient pu recevoir des fonds passés par Tornado Cash sans qu'ils n'en proviennent directement. À ce titre, les comptes concernés ont ainsi été débloqués. La plateforme remercie ses clients pour leur compréhension, évoquant un « événement sans précédent ».

La très récente décision de l'OFAC est pourtant déjà lourde de conséquences : en l'espace de quelques jours, Circle, la société émettrice de l'USDC, a indiqué qu'elle avait gelé pour 75 000 dollars de ce stablecoin sur différentes adresses, précisant qu'elle ne faisait que « se conformer aux requêtes de sanctions ».

Au lendemain de l'ajout sur liste noire de Tornado Cash, certaines personnes n'ont pas manqué de souligner l'impossibilité de bannir une application dont le code est open source, puisque ce dernier est par définition réplicable et transformable à l'infini.

Et pourtant, même la plateforme GitHub, sur laquelle était hébergé le code en question, a décidé de prendre des mesures en supprimant ce dernier, ainsi que les divers comptes de développeurs ayant travaillé sur le projet. Cela amène à se demander si ce genre de décision est réellement mesurée, puisque le code en question n'est pas incriminable, contrairement à l'utilisation qui peut en être faite.

Pour Matthew Daniel Green, professeur agrégé d'informatique et spécialisé dans la cryptographie appliquée, il s'agit là d'une attaque aux droits des citoyens :

« Pour information, je ne suis pas favorable à ce que la Corée du Nord blanchisse de l'argent volé. [...] Mais je ne suis pas non plus favorable à ce que les gouvernements interviennent et détruisent tous les services qui permettent aux utilisateurs de protéger l'historique de leurs transactions afin qu'il ne soit pas lu par le monde entier. »