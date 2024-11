La plateforme Kryll³ soutenue par Google ouvre en accès anticipé

Après un cycle de tests intensifs, Kryll³ a ouvert l'accès anticipé à la nouvelle version de sa plateforme, permettant ainsi à une cinquantaine d'utilisateurs de découvrir les fonctionnalités de cette mise à jour majeure. Bientôt disponible au grand public, cette plateforme Web3 soutenue par Google propose un accès à des outils puissants de suivi de portefeuille, d’analyse de marché et d’aide à la décision, le tout assisté par l'IA.

Quelles sont les dernières avancées de Kryll³ ?

Depuis le 5 novembre, un groupe de testeurs explore en avant-première la nouvelle plateforme Kryll³ et ses outils SmartFolio, News Hub, Agent K et le Reward Program, dans le but de valider la stabilité de cette version avant son déploiement grand public prévu courant décembre.

Kryll³ repose sur une architecture hybride permettant une expérience enrichie grâce à une intelligence artificielle avancée, Kortexflow. Ce modèle d'IA innovant dispose d’un accès en temps réel à l’ensemble des données du Web3 (prix, volumes, informations détaillées de chaque projet, flux sociaux, narratifs, portefeuille de l’utilisateur, sources médias, etc.) afin d’assister efficacement les investisseurs en cryptomonnaies.

Le SmartFolio, par exemple, permet de visualiser un portefeuille unifié couvrant les blockchains comme Ethereum et Solana, ainsi que les layer 2 tels que Polygon, Base et Arbitrum. Les utilisateurs peuvent accéder à une vue d’ensemble de leurs cryptos ou se concentrer sur des réseaux spécifiques, tout en recevant des analyses personnalisées de l'Agent K, un assistant IA conçu pour donner des informations pertinentes basées sur les données personnelles des portefeuilles.

Aperçu du SmartFolio de Kryll³

Le News Hub, autre outil phare de Kryll³, centralise les actualités crypto issues de médias francophones et anglophones. En plus de fournir un flux d’actualités en temps réel, l’IA analyse le sentiment et l’impact potentiel de chaque nouvelle, permettant ainsi aux utilisateurs de comprendre les tendances et d’accéder à des résumés adaptés à leurs centres d’intérêt. L’Agent K, relié au News Hub, peut générer des résumés contextualisés ou fournir une analyse globale du sentiment de l’actualité crypto.

L’Agent K, justement, est conçu pour répondre à des questions complexes et fournir des analyses en temps réel sur les marchés. En ayant accès aux portefeuilles des utilisateurs, aux données de marché et à l'ensemble des informations sur les projets crypto, il permet d’aider les utilisateurs à identifier des opportunités d’investissement en fonction de critères spécifiques.

Depuis le lancement de l'accès anticipé de Kryll³, la version initiale de l’Agent K a suscité des retours majoritairement positifs de la part des testeurs, qui apprécient sa capacité de recherche et d’analyse ainsi que son efficacité à vulgariser des informations complexes.

En parallèle, Kryll³ intègre un Reward Program qui encourage l’engagement des utilisateurs par un système de gamification. En accomplissant des tâches spécifiques depuis GALXE et en détenant des tokens KRL, les utilisateurs gagnent des crédits d’IA et des points d’expérience, débloquant des avatars uniques et progressant dans un classement.

L'accès anticipé de Kryll³ représente une avancée stratégique majeure pour la plateforme, offrant aux premiers utilisateurs une vision complète des capacités de cette dernière. Grâce aux retours constructifs de cette première vague de testeurs, Kryll³ vise à finaliser son produit pour offrir une expérience optimisée et stable lors du lancement public prévu en décembre.

Un partenariat stratégique avec Google

En parallèle de cette sortie tant attendue, Kryll³ vient d’annoncer un partenariat stratégique avec Google, qui a investi 200 000 dollars dans le projet.

Cette collaboration s'inscrit dans une volonté de repousser les frontières de l’innovation en intelligence artificielle dans le secteur du Web3.

En parallèle de ce financement, Kryll³ bénéficie d’un accès privilégié aux outils et infrastructures avancés de Google en matière d’IA, ce qui renforce les capacités de recherche et développement de la plateforme.

Une équipe d'experts en IA de Google travaille étroitement avec les équipes de Kryll³ pour expérimenter les techniques novatrices développées par la société, visant à améliorer la fiabilité des modèles d'intelligence artificielle utilisés.

En savoir plus sur les fonctionnalités de l'assistant Kryll³

