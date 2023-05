Le plafond de la dette des États-Unis est-il un risque pour Bitcoin (BTC) ?

Le relèvement du plafond de la dette publique des États-Unis est le thème d’inquiétude fondamentale du moment avec la date limite du 1er juin, soulignée par la Secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui approche. Quel impact envisager sur Bitcoin (BTC) ?

Un accord pour relever le plafond de la dette publique américaine serait favorable à Bitcoin

Rappelons qu’aux États-Unis, il existe un plafond légal de la dette publique qui ne doit pas être dépassé et qui est déterminé par le Congrès des États-Unis, la Chambre des Représentants et le Sénat des États-Unis. Cette dette publique représente la somme des déficits budgétaires de l’État fédéral américain et elle est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’Administration américaine ainsi que de ses multiples services économiques et administratifs.

L’enjeu actuel est qu’une négociation - nécessaire - est en cours entre l’Administration démocrate du Président Joe Biden et le Speaker Kevin MacCarthy, le chef républicain des Représentants américains et la chambre basse du Parlement américain.

Sans accord entre les 2 parties d’ici la fin du mois, le gouvernement fédéral américain sera alors dans une situation de fermeture (shutdown) et cela causera des dégâts à l’économie américaine du fait de la suspension des interactions économiques entre les entreprises et les consommateurs d'une part, et les services de l'État d'autre part.

Dans le passé, il y a déjà eu des épisodes de shutdown, 6 périodes de fermeture pour être précis, dont 2 ont eu une durée supérieure à 2 semaines entre 1995 et en 2013. Depuis, le niveau général de la dette publique américaine a explosé à la hausse, une nouvelle période de shutdown mettrait en risque la solvabilité de l’État fédéral, dont le simple service de la dette (le paiement des intérêts de la dette en cours) nécessite de nouveaux déficits budgétaires.

Après avoir fait quelques recherches, il s’avère que l’impact économique et boursier de ces shutdowns du passé a été limité, mais dans le contexte fondamental actuel de lutte contre l’inflation, les conséquences pourraient être plus sérieuses.

Dans tous les cas, si le shutdown est évité grâce à un accord bipartisan, alors cela produira un effet haussier sur le marché actions américain, et par corrélation, haussier sur le cours du Bitcoin. Il s’agit donc ici du thème fondamental brûlant pour les toutes prochaines séances de bourse.

Graphique qui expose l’évolution du montant de la dette publique aux États-Unis

2 schémas graphiques sont possibles à court terme pour le BTC

L’évolution prochaine de cet enjeu du plafond de la dette américaine va permettre au cours du Bitcoin de faire enfin un choix chartiste. J’estime que ce choix doit être fait entre 2 hypothèses :

Dépasser la résistance à 28 000 dollars et reprendre le chemin de la hausse vers 32 000 puis 35 000 dollars, ce dernier niveau étant la résistance majeure pour le moyen/long terme ;

Retracer en direction des 24 000 / 25 000 dollars, pour prendre de la liquidité avant de repartir à l’attaque des résistances citées.

Ces 2 hypothèses de travail technique seraient invalidées en cas de rupture du support à 23 000 dollars avec alors un risque de comblement du gap haussier sous les 21 200 dollars sur le contrat future BTC. Laissons maintenant le marché faire son choix en âme et conscience.

Graphique qui expose le cours du contrat future bitcoin en bougies japonaises quotidiennes

Source : TradingView

