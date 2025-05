Le Pi Network perd 50 % en 7 jours : ni les promesses du fondateur ni le fonds de 100 millions n'ont convaincu

Après une flambée spéculative propulsée par des rumeurs, le cours du Pi Network s'est effondré d'environ 50 % en 7 jours. Lors du Consensus 2025, au Texas, Nicolas Kokkalis n’a pas su convaincre la communauté, déclenchant une vague de doutes. Face à une communication jugée opaque et des promesses non tenues, l’avenir du projet Pi Network est désormais plus incertain que jamais.

Une envolée suivie d’un crash brutal

Le Pi, token du projet Pi Network, traverse une tempête. Début mai, alimenté par des rumeurs d’annonces majeures attendues pour le 14 mai lors du Consensus 2025, le prix du Pi avait explosé de plus de 150 %, atteignant un sommet à 1,50 dollar. Mais cette euphorie a rapidement laissé place à la chute. À l’heure actuelle, le token se négocie autour de 0,71 dollar, soit une baisse de plus de 50 % en quelques jours — et de 70 % depuis son pic.

À l’origine de ce retournement : un événement très attendu... mais décevant. Le fondateur de Pi Network, Nicolas Kokkalis, a pris la parole à Consensus 2025, mais au lieu de présenter un plan clair pour le lancement du mainnet ou une feuille de route concrète, il a surtout insisté sur l’importance de la « confiance » et du processus KYC.

Cette déclaration floue a provoqué une onde de choc : pas d’annonces techniques, pas de date, pas de déblocage prévu des tokens minés par les utilisateurs.

L’analyste Dr Altcoin a résumé la situation :

La promesse de 100 DApps n’était pas seulement un bonus, mais elle était essentielle. Sans une véritable utilité, Pi risque de devenir simplement un autre token surévalué.

Dans un marché habitué à la règle du « buy the rumor, sell the news », cette absence de nouvelle tangible a entraîné un important désengagement des investisseurs. Le volume d’échange quotidien a chuté de 44 %, et la pression vendeuse s'est intensifiée. Selon plusieurs analystes, le seuil des 0,40 dollar pourrait être rapidement atteint si aucun catalyseur majeur ne vient inverser la tendance.

Parmi ces catalyseurs attendus, il y a également les rumeurs d'arrivées du Pi sur Binance… Mais encore une fois, rien de concret n'a été annoncé, augmentant la frustration des utilisateurs.

Le fonds de 100 millions de dollars : ultime espoir du Pi ?

Un autre projet est très attendu : la création de Pi Network Ventures, un fonds de 100 millions de dollars destiné à soutenir les startups développant des applications concrètes sur le réseau. Officiellement présenté comme un « tournant stratégique », ce fonds vise à accélérer l’adoption réelle de Pi.

Mais cette initiative n’a pas suffi à calmer la colère de la communauté. Le Dr Altcoin a dénoncé « rien de moins qu’une trahison », sur le réseau X.

Nous avons attendu, cru et contribué. On nous annonce maintenant que les véritables DApps promises par l'équipe n'existent pas encore, et 100 millions de dollars seront investis pour enfin commencer à les développer.

Nombreux sont les pionniers à dénoncer une accumulation de frustrations : absence de transparence sur les revenus publicitaires générés depuis des années, manque de récompenses de parrainage, délais interminables pour le lancement du mainnet…

Et surtout, une communication devenue opaque. « Le silence de l’équipe de développement est assourdissant ».

