Paris : 5 personnes mises en examen pour avoir volé des NFTs Bored Ape

Un crime qui ne paiera pas ? Cinq personnes ont été mises en examen à Paris dans la journée d’hier, pour vol de plusieurs tokens non fongibles (NFTs), dont des Bored Apes. Une preuve que les forces de l’ordre sont de plus en plus réactives face à ces nouveaux types de vols ?

