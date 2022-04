Opera lance la version iOS de son crypto-navigateur dédié au Web 3.0

Opera lance son navigateur pour cryptomonnaies sur iOS

La firme norvégienne Opera Software vient d'annoncer la sortie sur iOS de son navigateur spécialement conçu pour le Web 3.0 et les cryptomonnaies.

Déjà disponible sous forme de bêta depuis janvier sur PC, Mac ou sur Android, ce « Crypto Browser » sera désormais disponible au téléchargement pour plus d'un milliard de personnes afin de leur ouvrir les portes du Web 3.0 sur iPhone.

Interface iOS d'Opera Crypto Browser

Opera Crypto Browser a été pensé autour de 2 axes principaux : la garantie de la confidentialité et une prise en main simplifiée tout en privilégiant une interface intuitive. Effectivement, Opera a fait le constat qu'en dépit d'une forte hausse de l'intérêt du public pour le Web 3.0, aucune application n'a encore proposé de portail vers ce secteur qui rassemble ces conditions.

Le navigateur, qui intègre directement un portefeuille non custodial, vise à simplifier l'expérience des utilisateurs au maximum dans leur utilisation quotidienne des applications décentralisées (dApps), des jeux ainsi que des divers multiverses.

C'est ce qu'a confirmé Jorgen Arnesen, vice-président exécutif de la branche mobile chez Opera :

« L'intérêt pour le Web 3.0 ne cesse de croître. Le projet Opera Crypto Browser a été conçu pour simplifier l'expérience utilisateur du Web 3.0, qui s'avère souvent déconcertante pour les utilisateurs ordinaires. Opera est convaincu que le Web 3.0 doit être facile à utiliser afin d'atteindre son plein potentiel et une adoption massive. »

L'application iOS est d'ores et déjà disponible au téléchargement sur la page dédiée d'Opera ou directement depuis l'App Store.

👉 Pour en savoir plus : Qu'est-ce qu'une DApp ou application décentralisée ?

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Que propose ce navigateur dédié aux cryptomonnaies ?

Opera n'a pas lésiné sur les moyens pour son navigateur crypto, qui embarque directement un portefeuille non custodial et « Crypto Corner », un agrégateur de données et d'actualités relatives aux cryptomonnaies, qui propose également une actualisation en temps réel du cours de ces dernières.

Le portefeuille intégré au navigateur supporte actuellement Ethereum (ETH), Polygon (MATIC) et Celo (CELO). Notons que l'intégration future d'autres blockchains est déjà dans les cartons. Il permet d'ores et déjà également d'acheter des cryptomonnaies, de les stocker ou de les transférer, mais également de swapper des tokens entre toutes les blockchains prises en charge.

De plus, il permet d'interagir directement avec les échanges décentralisés (DEX), d'utiliser les tokens non fongibles (NFTs) basés sur le Web 3.0 ainsi que les applications décentralisées gaming et divers services offerts par le Web 3.0.

On appréciera également la possibilité de synchroniser Opera sur l'ensemble des supports pris en charge. Ainsi, il est possible de retrouver son navigateur personnalisé sur PC, mac ou téléphone.

Enfin, le navigateur Opera Crypto offre la possibilité d'importer n'importe quel portefeuille compatible Ethereum Virtual Machine (EVM) sur son portefeuille natif, ainsi, bien sûr, que toutes les cryptomonnaies qui s'y trouvent.

Notons qu'en plus de son panel d'outils à destination du monde de la blockchain, Opera intègre également plusieurs solutions destinées à protéger la vie privée comme un bloqueur de traqueurs, un bloqueur de pop-up ainsi qu'un bloqueur de fenêtre de cookies. Des outils que l'entreprise maîtrise, ces derniers étant déjà en place sur son navigateur classique.

Opera aspire ainsi à toucher un public plus large, et a su ici trouver les outils qui combleront tous les détenteurs de cryptomonnaies, aussi bien novices qu'expérimentés.

👉 À lire également : La sidechain Polygon (MATIC) vise la neutralité carbone totale d'ici la fin d'année 2022