Le navigateur Web Opera prend maintenant en charge 8 nouvelles blockchains

Dans un rapport publié hier sur son blog, le célèbre navigateur Web Opera a annoncé qu'il prendrait en charge 8 nouvelles blockchains : Bitcoin, Polygon et Solana, ainsi que StarkEx, Ronin, Celo, Nervos et iXO.

Le vice-président exécutif d'Opera, Jorgen Arnesen, a commenté ce déploiement :

« L’internaute moyen hésite peut-être encore à s’essayer à Web3, mais avec l’intégration de Solana, Polygon et d’autres dans notre navigateur mobile, il peut désormais accéder à ces technologies à partir de la sécurité et de la familiarité du navigateur qui lui offre une expérience Web3 dédiée ».

L'objectif affiché est clair : faciliter l'accès aux applications et services décentralisés (dApps).

La société a notamment privilégié la blockchain Solana au regard de son potentiel d'évolution élevé, ses coûts de transaction extrêmement bas, mais également pour son aspect économe en matière d'énergie. En effet, Solana utilise une preuve d’enjeu (PoS) qui sollicite les validateurs plutôt que les mineurs pour valider les transactions sur la blockchain.

Opera a également choisi Polygon pour intégrer de manière transparente des millions d’utilisateurs à l'univers du Web3 et de le faire d’une manière respectueuse de l’environnement. Polygon dispose d'un environnement rapide, évolutif et à très bas frais.

En plus de Solana et Polygon, le navigateur Opera permet également d’accéder à l’écosystème layer 2 d’Ethereum via StarkEx alimenté par StarkWare et l’exchange décentralisé DeversiFi. Cette intégration permet une prise en charge 100 fois plus rapide des transactions par rapport au réseau principal d’Ethereum.

Enfin, Opera compte aussi s'appuyer sur la sidechain Ronin, qui abrite le populaire jeu blockchain Axie Infinity et tout son écosystème.

Comme mentionné précédemment, Opera s’est également tourné vers Nervos, IXO, Celo et Bitcoin.

Un navigateur déjà présent dans le Web 3

Pour rappel, Opera est l’un des plus anciens navigateurs, celui-ci ayant été créé en 1995 par la société Opera Software. Depuis la croissance de l’écosystème blockchain, Opera s’est penchée sur le Web 3.0 puisqu'elle a lancé son premier navigateur Web avec un portefeuille Ethereum intégré et un support Web3 natif en juillet 2018.

En janvier 2022, la société annonce la bêta version publique de son nouveau navigateur autonome axé sur le Web 3 appelé Crypto Browser. Ce nouveau navigateur prend nativement en charge les dApps et intègre son propre portefeuille crypto.

Opera a également mis au point « Crypto Corner », une sorte d'agrégateur de contenus relayant les dernières actualités relatives aux cryptomonnaies, aux prix, au sentiment du marché, un calendrier des évènements ainsi que d'autres fonctionnalités. Le navigateur propose même l'accès à du contenu pédagogique pour les débutants.

Jorgen Arnesen ne cache pas sa volonté de devenir un modèle en matière de Web 3 :

« Depuis que nous avons commencé dans l’espace Web3 en 2018, nous avons scellé des partenariats avec les blockchains [...] afin d’accélérer l’évolution de la crypto de la preuve de concept vers l’adoption de masse. [...].Ils [les utilisateurs] doivent bénéficier d’une expérience utilisateur supérieure et d’un véritable avantage ».

Source : Opera

