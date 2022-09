Le navigateur Web3 d'Opera intègre nativement MetaMask et d'autres wallets

Opera met à jour son navigateur Crypto Browser avec diverses fonctionnalités destinées à rendre la navigation sur le Web3 plus simple, plus sûre et plus fluide. De plus, le crypto-navigateur prendra désormais en charge nativement MetaMask et des centaines de wallets ainsi que l'application DeFi PancakeSwap.

Copié https://cryptoast.fr/navigateur-web3-opera-integre-nativement-metamask-autres-wallets/

