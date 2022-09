OpenBlox : un monde numérique à la croisée des NFTs, du Play & Earn et du Web3

Et s'il était possible de faire évoluer son personnage virtuel à travers une multitude de jeux différents tout en le personnalisant ? C'est ce que propose OpenBlox, une plateforme de gaming basée sur les Blox, des tokens non fongibles (NFTs) aux propriétés uniques et évolutifs. Découvrez également RunBlox, le premier produit d'OpenBlox, un Move and Earn qui récompense ses utilisateurs pour leur activité physique.

OpenBlox, un large écosystème qui mêle NFTs et Web3

Le monde numérique d'OpenBlox est constitué de jeux et d'applications du Web3 avec les tokens non fongibles (NFTs) comme colonne vertébrale.

Disponible sur la blockchain Ethereum (ETH) via OpenSea et sur Arbitrum, l'univers d'OpenBlox mêle plusieurs mondes virtuels sur lesquels les joueurs voyagent avec leur « Blox », des NFTs évolutifs dont les différents attributs sont personnalisables et qui ont la particularité d'être compatibles avec tous les jeux de l'écosystème OpenBlox.

Ces derniers peuvent ensuite être échangés ou revendus en tant que NFT à l'infini sur la place de marché d'OpenBlox.

Mais OpenBlox est également présent sur le Web3, notamment grâce à sa première application Runblox, un Move and Earn bâti sur la blockchain Avalanche (AVAX) qui récompense ses utilisateurs pour leur activité physique : une manière de gagner des cryptomonnaies en prenant soin de sa santé.

Fig. 1 : Écosystème d'OpenBlox en août 2022

Le projet est entre autres soutenu par le japonais Yūsaku Maezawa, un entrepreneur classé 14e homme le plus riche du Japon selon Forbes. Parmi ses nombreuses activités, il a entre autres créé plusieurs entreprises, dont Zozotown, le site de vente en ligne le plus important du pays.

Mais depuis, l'entrepreneur a décidé de se concentrer sur la conquête spatiale et participera notamment à un survol de la Lune à bord d'un vaisseau spatial de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk.

OpenBlox est également propulsé par Blizzard, le fonds d'investissement d'Avalanche qui souhaite soutenir la croissance organique des projets qui se construisent sur sa blockchain. La plateforme de gaming blockchain OpenBlox bénéficie également du soutien de Shima Capital, un fonds spécialisé dans les projets du Web3 fondé par Yida Gao, un vétéran de Wall Street.

Notons qu'OpenBlox possède son propre token. Dénommé OBX, ce dernier a vu le jour sur le launchpad de la plateforme ByBit et permet d'assurer la gouvernance du projet tout en le finançant, puisqu'il est utilisé pour les frais de transaction de l'écosystème. De plus, les joueurs sont récompensés de différentes façons en fonction du nombre de tokens OBX en leur possession.

Faites de l'activité physique avec RunBlox

Runblox est une application Web3 de fitness d'ores et déjà disponible sur l'App Store et sur Google Play qui récompense ses utilisateurs en fonction de leur activité physique sous forme de Move & Earn.

Pour utiliser Runblox, rien de plus simple : il suffit de télécharger l'application sur le support mobile de son choix, créer un wallet et faire l'acquisition d'une chaussure virtuelle en AVAX, le token d'Avalanche, directement sur la place de marché de l'application. Aucune inscription n'est nécessaire.

Fig. 2 : Aperçu de l'application mobile RunBlox

Les chaussures sont divisées en plusieurs catégories : Walking, Jogging et Running. Le choix de ces dernières va dépendre de votre style d'activité physique, puisque leur catégorisation correspond à la vitesse de marche ou de course nécessaire à atteindre pour gagner des récompenses.

Chaque chaussure possède ses propres attributs, parmi lesquels l'attaque, la chance, la vitesse et les points de vie. L'attaque permet de gagner davantage de récompenses en courant, la chance détermine le pourcentage de chance de gagner des LootBox et les points de vie affectent la durabilité de la chaussure.

Ces attributs peuvent être augmentés lorsque vous gagnez des niveaux sur vos chaussures. Pour faire passer une chaussure au niveau supérieur, il faudra utiliser des tokens RUX, lesquels sont gagnés en courant. Mais ce n'est pas tout : il est également possible de mint une nouvelle paire de chaussures en combinant 2 paires de niveau 5 au moins.

Rappelons qu'il est déjà possible de profiter de RunBlox, l'application Move and Earn d'OpenBlox, en la téléchargeant depuis l'App Store ou Google Play. Continuellement mise à jour, RunBlox a récemment ajouté la fonctionnalité de LootBox, des récompenses obtenues lors de chaque session sportive classées par rareté.

Enfin, RunBlox développe continuellement de nouveaux partenariats avec des projets de grande qualité afin d'ajouter de nouvelles possibilités et d'accroître la valeur des LootBox, tout cela en connectant le monde réel et le monde virtuel à travers l'activité physique.

À ce titre, l'application a conclu un partenariat stratégique avec MZ Club ainsi qu'avec Arigato Bank, une application qui totalise plus de 7,5 millions d'utilisateurs, afin de promouvoir RunBlox.

Fig. 6 : Exemples de récompenses dans les LootBox

RunBlox constitue ainsi l'équilibre entre le plaisir de faire de l'exercice et les récompenses sous forme de cryptomonnaies, une manière originale de rester en bonne santé !

Les différents jeux proposés par OpenBlox

En août 2022, OpenBlox a annoncé 3 nouveaux jeux pour étendre son univers: RogueBlox, ActionBlox et LandBlox. Découvrons ce qu'ils ont à proposer et comment ils interagissent entre eux.

RogueBlox, le jeu de cartes PVE roguelike

Actuellement en version pré-alpha, RogueBlox sera le premier jeu d'OpenBlox à sortir officiellement. Ici, vous devrez explorer des mondes divers et variés pour faire progresser vos Blox.

Fig. 3 : Environnement de combat sur RogueBlox

Pour débuter, il sera nécessaire de faire l'acquisition de l'un Blox disponible à la vente sur OpenSea ou sur la place de marché d'OpenBlox. Ensuite, chaque joueur se verra remettre un deck de base afin de progresser dans RogueBlox.

Ici, le but du jeu est d'utiliser les différentes cartes d'attaque et de défense disponibles pour pouvoir vaincre ses ennemis dans des combats se déroulant au tour par tour. Le joueur doit ainsi avancer dans RogueBlox sous forme de campagne avec des événements aléatoires.

Naturellement, plus un joueur combattra, plus il aura de chance d'avoir de nouvelles cartes pour évoluer. La progression se fait de plus en plus difficile et les ennemis les plus forts peuvent faire tomber de grosses récompenses.

Véritable jeu stratégique, RogueBlox fera travailler votre réflexion et saura mettre vos capacités d'adaptation à rude épreuve. Bien sûr, après avoir fait progresser votre Blox, vous pourrez le revendre au profit d'un nouveau afin de faire varier vos stratégies !

ActionBlox, l'univers multijoueur

ActionBlox est un jeu de rôle en ligne multijoueur (MORPG). Ici, la coopération avec vos alliés sera la clé pour progresser et survivre dans cet univers impitoyable rempli de créatures magiques.

Fig. 5 : Illustration d'ActionBlox

Dans ActionBlox, le but n'est pas de gagner le plus d'argent possible, mais bel et bien de faire fonctionner le travail d'équipe pour parvenir à vos fins. Guildes, amis et camarades de combat seront de rigueur pour évoluer dans ce monde magique d'OpenBlox.

Sa sortie est également prévue pour courant 2023 et plus d’informations à son sujet seront révélées dans les prochains mois.

LandBlox, l'exploration et la simulation

Pâturages, villes, châteaux, forêts, ressources, bataille et pillage : autant de mots pour qualifier LandBlox, inspiré du célèbre jeu de survie Don't Starve, à la différence que celui-ci exploite les nombreuses possibilités offertes par le Web3.

Fig. 4 : Illustration de LandBlox

Ici, il faudra laisser place à l'exploration pour percer les nombreux secrets qu'offre LandBlox afin de conquérir de nouveaux territoires.

Vous pourrez également y faire fructifier vos heures de jeu sur RogueBlox en plantant les graines que vous aurez gagnées dans ce dernier en combattant. Une fois ces graines devenues des fruits, vous pourrez choisir de les revendre sur la place de marché d'OpenBlox ou de les utiliser dans les autres jeux pour progresser.

Vous l'aurez compris, les jeux proposés par OpenBlox sont complémentaires entre eux et constituent un écosystème complet.

LandBlox est encore en développement et sa sortie est prévue courant 2023.

Avis et conclusion sur le monde d'OpenBlox

Le vaste monde d'OpenBlox n'en est qu'à ses balbutiements, mais semble prometteur au vu de sa roadmap bien complète.

Là où certains Play to Earn se veulent assez répétitifs, OpenBlox a fait le choix de la diversité avec ses multiples jeux holistiques tous reliés grâce aux Blox, ces NFTs évolutifs aux attributs et au principe unique.

Bénéficiant de soutiens importants, notamment de la part de Blizzard, le fonds d'Avalanche, ou encore de Yūsaku Maezawa et de Shima Capital, le projet semble déjà séduire. De futurs partenariats de premier plan devraient prochainement être conclus afin de récompenser la communauté d'OpenBlox.

À travers ses différents jeux, OpenBlox présente un univers multigaming unique à travers la blockchain qui saura assurer un système durable et complet pour tous ses nouveaux joueurs.

