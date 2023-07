Nouveau hack sur Poly Network - Les voleurs sont ralentis par un manque de liquidités

Ce dimanche, le bridge cross-chain déployé par Poly Network a été pris pour cible par un hacker. Par conséquent, la plateforme dédiée à l'échange de cryptomonnaies entre différentes blockchains a suspendu ses services pour une durée indéterminée.

Dear users, we would like to inform you that Poly Network is temporarily suspending its services due to a recent attack. We are actively engaging with relevant parties and diligently assessing the extent of the affected assets. 【1/3】

