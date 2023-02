NFT et tokens : développez vos compétences Web3 grâce à la prochaine session de l'école Alyra

Référence de la formation blockchain en France, l'école Alyra s'apprête à lancer 2 nouveaux cycles de formation, l'un portant sur les tokens non fongibles (NFT) et l'autre sur la stratégie autour du lancement d'un token. Pour l'occasion, Alyra organise un webinaire de présentation, l'occasion d'aborder ce que proposent ces formations en détail.

Alyra s'apprête à lancer ses nouveaux cycles de formation

L'école Alyra, reconnue comme actrice incontournable de la formation Web3 et blockchain dans la sphère francophone, s'apprête à débuter ses nouvelles formations portant sur les tokens non fongibles (NFT) et sur les phases de développement d'un token, de sa création à son lancement sur le marché.

L'occasion de rappeler que l'année 2022 a largement porté ses fruits pour la jeune école française et pour ses apprenants : plus de 600 élèves ont reçu leur certification à l'issue de leurs formations respectives dans des secteurs aussi variés que la finance décentralisée (DeFi), le développement blockchain et la formation de consultant blockchain.

Alyra a fait le choix de placer sa communauté au centre de ses projets et de ses différentes formations, ce qui lui a bien été rendu puisque l'école affiche une note générale de 4,7/5 sur Google Avis. C'est également pour cette raison qu'une fois inscrits au parcours de formation Alyra, les apprenants bénéficient d'un accès à vie au Discord de l'école, l'occasion de se tisser un réseau professionnel durable.

Après le succès de ses premières formations, Alyra va lancer son second cycle de formations portant sur les secteurs clés des NFT et de la création de tokens, des programmes complets destinés aux entrepreneurs, aux professionnels et aux investisseurs qui souhaitent se lancer dans le Web3 ou renforcer leurs compétences.

Comme pour toutes les formations qu'elle propose, Alyra propose un accompagnement de qualité à ses élèves puisque le formateur référent reste disponible pour répondre aux éventuelles problématiques rencontrées.

Ces 2 formations sont finançables via les fonds propres de l'apprenant qui aura le choix de régler par virement bancaire, par carte bancaire ou en cryptomonnaies (Bitcoin ou Ether).

Une question ? Prenez rendez-vous avec un référent de l'école Alyra pour étudier votre projet

Apprendre à créer sa 1re collection de NFT

Cette formation exclusivement dédiée à l'élaboration d'une collection de NFT sera assurée par 3 passionnés que sont BenBK, Cyril Castagnet et François Gineste, tous développeurs de métier dans le secteur des NFT ou de la blockchain.

Le programme de la formation est structuré de manière à ce que les apprenants puissent balayer la totalité des composantes de l'écosystème des NFT, des principes de base à leur mise en place en passant par l'approche du langage Solidity, les smart contracts, le mint ou encore des plateformes incontournables comme OpenSea.

Ainsi, pour cette seconde session qui débutera le 6 mars 2023, les élèves d'Alyra auront l'opportunité de créer leur première collection de NFT et ce en abordant tous les points essentiels de ces objets numériques. Par ailleurs, un point d'honneur sera mis sur la sécurité, l'audit et les bonnes pratiques à suivre pour assurer le bon développement d'une collection de NFT.

La formation NFT nécessitera naturellement une certaine appétence pour le milieu de la blockchain et pour la programmation, bien que des compétences dans cette dernière ne soient pas nécessairement un prérequis. Toutefois, des connaissances dans certains langages comme HTML, CSS, JS ou NodeJS peuvent faciliter la formation.

À l'issue de ce module de formation et après avoir validé son examen, l'apprenant se verra remettre son certificat « Développeur Expert NFT » afin d'attester de ses compétences apprises tout au long de son parcours.

Si cette formation sur les NFT est susceptible de vous intéresser ou que vous souhaitez en apprendre davantage, Alyra organise un webinaire de présentation le 16 février 2023 de 20h20 à 21h40 afin de présenter plus en détail les tenants et les aboutissants de ce module.

Durée de la formation : 6 semaines ;

: 6 semaines ; Horaires de la formation : 40 heures (de 3 à 7h par semaine) ;

: 40 heures (de 3 à 7h par semaine) ; Coût de la formation : 2 996,40 €.

Consultez la documentation d'Alyra portant sur la formation NFT

Acquérir les compétences nécessaires pour lancer son propre token

Sous l'égide de Serge Petroff, consultant DeFi chez DAO Maker, cette formation permet à tout individu intéressé par la blockchain d'apprendre à lancer son propre token dans des conditions optimales, tant au niveau technique que stratégique.

La formation dédiée au lancement d'un token se déroulera en 6 phases, des bases à connaître pour un bon lancement d'un token à son architecture, y compris l'évaluation des variables à prendre en compte pour choisir la blockchain qui l'accueillera et la définition de tokenomics adaptées.

Tout comme celle portant sur les NFT, cette formation dédiée au lancement d'un token sera ponctuée par l'intervention de professionnels du secteur, ce qui permettra à l'apprenant d'adopter une vision à 360 degrés des problématiques et des enjeux de ce secteur.

Particulièrement adaptative, cette formation peut aussi bien convenir à un investisseur souhaitant lancer son propre token que dans une optique professionnelle puisqu'elle peut permettre à l'apprenant d'intégrer une société recrutant dans ce secteur, par exemple pour un poste de consultant spécialisé.

À l'issue de ce module de formation et après avoir validé son examen, l'apprenant se verra remettre son certificat « Réussir sa stratégie pour lancer son token » afin d'attester de ses compétences apprises tout au long de son parcours.

Un webinaire de présentation sera également organisé pour cette formation, le 16 février 2023 de 20h20 à 21h40. Vous pouvez vous y inscrire via la page dédiée afin d'en savoir plus sur ce module.

Durée de la formation : 6 semaines ;

: 6 semaines ; Horaires de la formation : 44 heures (de 3 à 7h par semaine) ;

: 44 heures (de 3 à 7h par semaine) ; Coût de la formation : 2 996,40 €.

Retrouvez toutes les informations sur la formation dédiée au lancement d'un token

