L'événement NFT Paris lance son propre token pour enrichir l'expérience des visiteurs

L'événement incontournable de l'univers des tokens non fongibles, NFT Paris, fera son grand retour les 23 et 24 février 2024 au Grand Palais Éphémère. Pour cette 3e édition, l'événement NFT Paris introduit une composante inédite : son propre token $NFTPARIS. Quels sont ses cas d'usages ? Comment être éligible à l'airdrop ?

Pourquoi avoir créé un token pour NFT Paris ?

Afin d'enrichir l'expérience vécue par les visiteurs, les organisateurs de l'événement NFT Paris dévoilent leur token $NFTPARIS.

Ce token servira à récompenser la fidélité des participants des éditions précédentes de NFT Paris. En outre, la distribution échelonnée du token encouragera l'achat de billets en avance, les tokens se faisant plus rares à mesure que la conférence approche.

Créé avec un esprit d'exclusivité, le token $NFTPARIS est spécifiquement adapté à l'environnement de l'événement éponyme. Il sera distribué via un airdrop à la communauté de NFT Paris et ne pourra pas être acheté, mettant l'accent sur son utilité événementielle plutôt que sur la spéculation.

Les détenteurs de tokens $NFTPARIS bénéficieront de divers privilèges en lien avec l'événement, tels que des réductions et des sur-classements de billets, l'accès à des marchandises exclusives et à des NFT en édition limitée commémorant l'événement, etc.

Afin que les transactions restent abordables pour le plus de portefeuilles possibles, le token $NFTPARIS sera émis sur la blockchain Polygon.

Comment recevoir des tokens $NFTPARIS ?

Le token $NFTPARIS sera exclusivement réservé aux membres du programme de fidélité de NFT Paris : HORAK. Les membres pourront obtenir des tokens via le mint gratuit d'un « Œuf Mystère » gratuit à partir du 13 octobre.

Ils auront également la possibilité de faire analyser leurs portefeuilles pour gagner des badges et des allocations de tokens $NFTPARIS en fonction de leur activité sur le Web3 et des NFT collectés en leur possession.

De plus, les anciens participants de NFT Paris seront récompensés pour leur venue aux précédentes éditions. Ceux qui promeuvent activement la conférence sur les réseaux sociaux et qui effectuent des acquisitions de NFT sur sa marketplace auront aussi le droit à des tokens $NFTPARIS. Enfin, des tokens $NFTPARIS seront également alloués aux acheteurs de billets.

Les tokens $NFTPARIS seront distribués par airdrop à partir du 18 octobre aux portefeuilles éligibles.

Certaines des récompenses obtenables avec des tokens NFT Paris

L'introduction du token $NFTPARIS se profile comme la promesse d'une expérience utilisateur réinventée et enrichie au sein de l'univers de NFT Paris. Cette démarche vise à tisser des liens plus étroits entre les participants, les organisateurs et l'écosystème NFT dans son ensemble.

L'édition 2024 de NFT Paris, qui aura lieu les 23 et 24 février, s'annonce d'ores et déjà comme un terrain d'expérimentations, où le $NFTPARIS permettra d'explorer de nouvelles mécaniques offertes par le Web3.

