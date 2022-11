NFT Paris : l'évènement majeur dédié aux NFT revient en 2023 pour une 2e édition au Grand Palais

Les 24 et 25 février 2023, la capitale française accueillera un événement d'ampleur dédié aux tokens non fongibles : NFT Paris. De grands noms de l'industrie se succéderont sur la scène du Grand Palais Éphémère pour décrypter les dernières tendances de cet écosystème.

NFT Paris revient pour une 2e édition au Grand Palais

Après le succès de sa 1ère édition ayant réuni plus de 800 participants à Station F en janvier 2022, l'évènement NFT Paris revient les 24 et 25 février 2023 et voit les choses en grand.

Pour cette nouvelle édition, NFT Paris se déroulera dans un des lieux les plus emblématiques de la culture et de l'art en France : le Grand Palais, situé au cœur de la capitale française – au pied de la tour Eiffel.

Cet évènement majeur dédié à la communauté des tokens non fongibles (NFT) rassemblera plus de 8 000 personnes. Pendant 2 jours, une multitude de professionnels du secteur partageront leur vision et leurs connaissances sur cet écosystème en perpétuelle évolution.

« Plus grand événement dédié aux NFT en Europe, NFT Paris est le rendez-vous immanquable pour les professionnels et passionnés de cette révolution culturelle et économique. NFT Paris est un lieu de rencontre unique entre les marques traditionnelles et les acteurs NFT, un pont pour réinventer les modèles existants et prendre le virage du futur. »

NFT Paris servira de lieu de discussion entre les pure-players NFT et les dirigeants des grandes marques pionnières qui s'engagent dans la construction du Web3, telles que LVMH, L'Oréal, Shopify ou encore Volkswagen.

De nombreuses pointures du monde des NFTs répondront présentes pour animer des conférences, des workshops et des échanges lors de l'événement :

Nicolas Julia : PDG et fondateur du jeu blockchain Sorare ;

: PDG et fondateur du jeu blockchain Sorare ; Greg Solano : fondateur de Yuga Labs (Bored Apes Yacht Club) ;

: fondateur de Yuga Labs (Bored Apes Yacht Club) ; Sébastien Borget : directeur et opération et fondateur du metaverse The Sandbox ;

: directeur et opération et fondateur du metaverse The Sandbox ; Julien Bouteloup : fondateur de Stake Capital (Stake DAO, BlackPool, Rekt) :

: fondateur de Stake Capital (Stake DAO, BlackPool, Rekt) : Pierre-Nicolas Hurstel : PDG et fondateur d'Arianee ;

: PDG et fondateur d'Arianee ; Pplpleasr : artiste et créatrice de Pleasr DAO

: artiste et créatrice de Pleasr DAO Julian Holguin : PDG de Doodles ;

: PDG de Doodles ; Erick Calderon : PDG et fondateur d'Art Blocks ;

: PDG et fondateur d'Art Blocks ; John Crain : PDG et fondateur de la marketplace SuperRare ;

: PDG et fondateur de la marketplace SuperRare ; Inna Modja : responsable de la philanthropie de la communauté World of Women ;

: responsable de la philanthropie de la communauté World of Women ; et beaucoup d'autres que vous pouvez retrouver sur cette page.

En parallèle des conférences et des échanges, les visiteurs pourront participer à des expériences immersives créées par des marques, jouer à des jeux vidéo blockchain et profiter de nombreuses installations artistiques.

Pour ceux ayant l'âme de collectionneurs, de nombreux NFT seront à récupérer sur les différents stands.

Notez également que pour la 1ère fois dans un évènement physique, des icônes / experts du milieu des NFT interviendront de manière anonyme comme Punk6529, Loopify et d'autres. Une scène spéciale leur sera attribuée afin qu'ils ne soient pas obligés de montrer leur visage.

1ère édition de NFT Paris, à Station F

Afin de bénéficier de 15 % de réduction sur votre billet pour toute la durée de l'événement NFT Paris, soit 252 € au lieu de 290 €, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous :

Pour 40 €, vous pouvez également participer à l'événement. Avec un « Discovery Pass », les portes de NFT Paris vous seront ouvertes au cours de l'après-midi du 25 février.

Notez que les tarifs présentés correspondent au « Early Birds » et qu'ils devraient donc augmenter au cours des prochaines semaines. Si vous souhaitez participer à NFT Paris, ne tardez pas pour prendre vos billets.

L'équipe de Cryptoast couvrira l'évènement, alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer !

👉 Visitez le site de NFT Paris pour en savoir plus

