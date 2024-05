Lyzi annonce un partenariat avec Melyden Auto Paris pour l'achat de voitures de luxe en cryptomonnaies

La fintech française Lyzi s'associe au concessionnaire de voitures de luxe Melyden Auto Paris pour offrir une expérience d'achat innovante. Désormais, les clients peuvent acquérir des véhicules de marques prestigieuses telles que Porsche, Maserati et Rolls Royce en utilisant des cryptomonnaies. Comment cela fonctionne ?

L'achat de voitures de luxe désormais possible grâce à Lyzi

Porsche, Maseratti, Aston Martin, Lamborghini ou encore Rolls-Royce : des marques de luxe désormais accessibles via les paiements en cryptomonnaies grâce à une collaboration entre le concessionnaire Melyden Auto Paris et Lyzi, une fintech française qui s'emploie à proposer des solutions de paiement en cryptos pour les entreprises.

C’est avec fierté que nous annonçons que Melyden Auto Paris, concessionnaire automobile de luxe, devient un pionnier dans le paiement en cryptomonnaies. Ce partenariat avec Lyzi s’inscrit amplement dans notre raison d’être, qui nous pousse à proposer une expérience unique à nos clients. Mickael Hecho, fondateur de Melyden Auto Paris

Présente dans toute la France, Lyzi équipe déjà plus de 1 000 points de vente et ambitionne de devenir leader sur le secteur des paiements alternatifs. Sa collaboration avec Melyden Auto Paris est permise grâce à sa solution novatrice Crypto Hub, qui offre la possibilité de payer en cryptomonnaies en scannant un QR code dans n'importe quel point de vente physique.

Schématisation du déroulement d'une transaction effectuée via Lyzi

Il apparaît que de plus en plus d'entreprises s'intéressant à ce type de paiement selon Lyzi, en particulier pour répondre à une demande d'une jeune clientèle. D'ailleurs, la technologie Crypto Hub, unique en Europe, équipe déjà les magasins Beaugrenelle à Paris, ou Printemps à travers la France.

Comme l'a expliqué Damien Patureaux, PDG et co-fondateur de Lyzi, ce type d'innovations permet aux différents points de vente de se rapprocher d'une nouvelle clientèle.

Aujourd’hui, accepter le paiement en cryptomonnaies permet de générer une nouvelle clientèle, et nous sommes fiers que Melyden Auto Paris ait choisi Lyzi pour s’adapter aux nouveaux modes de consommations et d’usages. Damien Patureaux, PDG et cofondateur de Lyzi

Grâce à Lyzi, les entreprises peuvent désormais avoir accès à une solution de paiement transparente, sans frais et modulable pour accepter les cryptomonnaies. De surcroît, les opérations étant traitées dans les 24 heures suivant le scan du QR code, ces professionnels reçoivent le montant crédité sur leur compte en euro à J+1, supprimant ainsi la nécessité de s'encombrer d'un portefeuille de cryptomonnaies.

En pleine expansion, Lyzi envisage de doubler ses effectifs sur l'année à venir. Grâce à des partenariats institutionnels de premier plan, notamment avec Crypto.com ou encore Binance, Lyzi est aujourd'hui accessible à plus de 300 millions de détenteurs de cryptomonnaies, et ce à travers une multitude d'offres, notamment pour la tokenisation, la finance décentralisée (DeFi) ou encore les tokens non fongibles (NFT).

Source : communiqué de presse

