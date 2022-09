NFT in Europe, le 17 septembre : l'événement célébrant l'art des NFT débarque à Paris

Après le succès de NFT in America, l'équipe de Motion Plus Design organise NFT in Europe à Paris, au Théâtre du Gymnase le 17 septembre pour une journée dédiée aux plus grands artistes du monde des NFT (tokens non fongibles).

Copié https://cryptoast.fr/nft-in-europe-evenement-celebrant-art-nft-paris/

Cacher le player

1.0x 0.75x 1.0x 1.25x 1.5x 2.0x 0:00 0:00