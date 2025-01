Le memecoin PEPE est-il proche d'une fin de correction ? Analyse technique du PEPE du 14 janvier 2025

Le narratif des memecoins semble s’essouffler, perdant de l'intérêt face au tout nouveau terrain de jeu des spéculateurs : les agents IA. Prenons le temps de faire le point technique sur le PEPE, véritable symbole du succès des memecoins depuis bientôt 2 ans.

Le PEPE, à l'instar des memecoins, perd son « mojo »

Nous sommes le mardi 14 janvier 2025 et le cours du memecoin PEPE se situe autour de 0,000017 dollar.

Notre dernière analyse technique du memecoin PEPE remonte au vendredi 27 novembre 2024, lorsque le prix de cette cryptomonnaie évoluait autour de 0,000018 dollar. Depuis, le PEPE a atteint un nouveau sommet historique à 0,00002836 dollars, avant de ralentir et de corriger.

Le contexte actuel semble moins favorable aux memecoins, qui semblent avoir perdu leur attrait auprès des investisseurs. Cette tendance est clairement visible sur Google Trends, où l’analyse du mot-clé « memecoin » montre une baisse significative de l'intérêt depuis début décembre, passant d’un score de 100 à 41.

Cette perte de dynamique impacte faiblement les marchés dérivés, puisque le PEPE (ou 1000PEPE) figure toujours dans le top 10 des cryptomonnaies en termes de volume sur les dernières 24 heures. Cependant, ce qui frappe particulièrement, c'est la baisse quasi continue des contrats ouverts depuis le mois d’octobre. Les spéculateurs semblent progressivement se désengager des memecoins au profit de nouveaux venus, comme les tokens liés aux agents IA.

Désormais classé en 29ᵉ position (-5 places) au classement des cryptomonnaies, avec une capitalisation boursière de 7,2 milliards de dollars, le PEPE reste le 3ᵉ memecoin le plus capitalisé, derrière le DOGE et le SHIBA. Alors, où en sommes-nous techniquement sur cet actif crypto ?

Paires avec PEPE 24 heures 7 jours 1 mois PEPE/ USDT +5,80 % -15,10 % -26,80 % PEPE/ Bitcoin +0,60 % -10,90 % -21,60 % PEPE/ Ethereum +2,10 % -3,20 % -10,90 %

Le memecoin PEPE peut-il relancer sa tendance ?

Ne pas rester ancré dans un biais est un défi essentiel à relever pour éviter de rester bloqué dans des positions qui s’inversent à la baisse. C’est dans cette optique que j’ai analysé, à travers différentes unités de temps les structures du token PEPE.

Le constat que nous pouvons faire à ce jour est clair : un retournement s’est opéré, atteignant même l’unité de temps hebdomadaire qui reste en tendance haussière tout en proposant une structure baissière.

PEPE Tendance invalidation (en dollars) Mensuel Haussière 0,00000771 Hebdomadaire En cours de retournement 0,00002189 3 jours Baissière 0,00002189 journalier Baissière 0,00001848

Le graphique du PEPE s’est singulièrement dégradé ces dernières semaines. Les moments clés de ce retournement résident dans le creux formé le 20 décembre 2024 et le sommet du 31 décembre 2024. Ces 2 éléments attestent de la faiblesse du token, incapable de relancer avec vigueur en direction de nouveaux sommets.

La bonne nouvelle réside dans la capacité du token PEPE à clôturer au-dessus de la zone bleue, tout en conservant intact le creux du mois de décembre. Ce niveau est crucial pour maintenir l’idée d’une relance haussière.

La moyenne mobile à 20 semaines, en confluence avec la zone pivot représentée en bleu, pourrait contribuer à renforcer le support et contribuer à maintenir la tendance hebdomadaire. Toutefois, cela nécessitera le franchissement des niveaux MSB (Market Structure Break) en unités journalières puis hebdomadaires afin de réorienter l’actif sur toutes les unités de temps.

Si ce renversement des plus petites unités de temps ne se produit pas rapidement, l’actif pourrait poursuivre sa baisse, en franchissant le niveau de 0,00001441 dollar pour se diriger vers la confluence entre la moyenne mobile à 50 jours et la zone pivot représentée en jaune. Une telle chute pourrait être rapide, étant donné l’impulsion haussière de début novembre, qui a laissé peu de zones d’échange entre acheteurs et vendeurs.

Graphique du cours du PEPE en hebdomadaire

En résumé, le PEPE demeure l’un des actifs les plus intéressants du narratif memecoin. Le graphique incite à la prudence, étant donné sa forte dégradation durant le mois de décembre. Toutefois, l’unité de temps journalière pourrait envoyer un signal rassurant en cas de franchissement du sommet du 11 janvier.

Alors, pensez-vous que le PEPE puisse relancer sa tendance au point de dépasser le memecoin SHIBA au classement des plus grosses capitalisations ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode, CoinAnalyze

