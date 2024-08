Mark Karpelès, l’ancien patron de Mt. Gox, lance son wallet EllipX

Ce vendredi, Mark Karpelès, célèbre pour avoir dirigé Mt. Gox entre 2011 et la faillite de 2014, a dévoilé son nouveau projet, un wallet autohébergé nommé EllipX :

I'm thrilled to announce.. @EllipXCrypto

With the goal of making crypto more accessible and safer, the first step comes with the EllipX Wallet, a MPC wallet that splits private keys in 3 parts between yourself, your device and EllipX.

— Mark Karpelès (@MagicalTux) August 23, 2024