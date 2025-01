Crypto et Bourse : ce qu’il ne faut pas manquer pour la semaine du 20 au 27 janvier

Cette semaine s’ouvre avec un changement total de paradigme aux États-Unis dans le secteur des cryptomonnaies, avec l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. Ailleurs en Europe, le forum de Davos s’ouvre également dans les jours à venir, tandis que les ETF Solana spot sont examinés par la SEC. A quoi peut-on alors s’attendre dans les jours à venir ?

Lundi 20 janvier – Investiture de Donald Trump, départ de Gary Gensler & PIB en Europe

La grande nouvelle de ce lundi est l’investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Le président élu a rassemblé de nombreux invités pour ce début de 2e mandat. Il est probable que le nouveau président fasse des annonces clés dès ce premier jour, en particulier pour le secteur des cryptomonnaies. Son arrivée a par ailleurs fait grimper le cours du Bitcoin (BTC), qui a franchi son record absolu ce matin.

Au même moment, c’est le chef de file des « anti-cryptos » qui fait son grand départ. Gary Gensler, l’homme qui a terrorisé l’écosystème pendant plusieurs années à la tête de la Securities and Exchange Commission (SEC), quitte ses fonctions ce lundi. Il sera remplacé par un fidèle de Donald Trump, ce qui a déclenché une vague d’optimisme dans l’écosystème.

Côté Bourse, on note que les marchés américains sont fermés ce jour, afin de commémorer la naissance de Martin Luther King. Dans le même temps débute le Forum économique mondial de Davos en Suisse, dans une semaine qui s’annonce décidément très chargée.

Du côté des indicateurs macro, la décision de la Banque populaire de Chine, prévue ce jour, sera également surveillée. La banque centrale doit en effet rendre sa décision sur ses taux à 1 et 5 ans. En Europe, nous connaîtrons par ailleurs les chiffres de la croissance du PIB et de l’emploi pour le 3e trimestre.

Mercredi 22 janvier – WAGMI Miami, déficit et dette en Europe

Ce mercredi débutera la conférence blockchain WAGMI Miami, qui aura lieu jusqu’au 24 janvier. Plusieurs speakers d’ampleur sont attendus, notamment Paolo Ardoino de Tether (USDT), Mark Karpelès, l’ex-gérant de Mt. Gox et créateur de EllipX, ainsi que Lucas Netz des Pudgy Penguins.

🌐 Dans l’actualité – Tether choisit le Salvador comme nouveau siège après l’obtention d’une licence locale

En Union européenne, nous connaîtrons les chiffres du déficit et de la dette publique pour le 3e trimestre 2024. Tandis qu’à Davos, Christine Lagarde la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) participera à une session ayant pour sujet la sortie de crise de l’Europe.

Jeudi 23 janvier – décision de la SEC concernant les ETF Solana spot

Les ETF Solana (SOL) spot sont considérés comme une des suites logiques aux ETF BTC et ETH. Or la SEC a jusqu’à ce jeudi pour approuver ou non les candidatures de ces nouveaux produits d’investissements. Leur évolution est à ce stade floue : considérés comme des valeurs mobilières, les SOL ne devront en effet pas répondre aux mêmes exigences que le BTC et l’ETH pour intégrer des ETF spot.

👉 Notre guide pour acheter du SOL de Solana

Mais dans le même temps, Donald Trump sera arrivé au pouvoir ce lundi, et le nouveau directeur de la SEC, Paul Atkins, pourrait vouloir commencer sa direction par des gestes forts. Les marchés devraient donc être dans l’expectative, même s’il est peu probable qu’une approbation ait lieu.

Vendredi 24 janvier – décision de la banque centrale du Japon

Ce vendredi, la banque centrale du Japon prendra sa décision en termes de politique monétaire. On connaîtra par ailleurs les chiffres de l’inflation pour le mois de décembre.

À suivre également cette semaine…

L’airdrop de Jupiter (JUP), qui a débuté. Les participants recevront 800 millions de tokens au total. On s’attend à ce que cela amène une forte activité sur la plateforme de finance décentralisée (DeFi).

Les memecoins liés à la famille Trump. Alors que le président a procédé à un pump de son « memecoin officiel » ce week-end, sa femme a suivi son exemple en lançant un token baptisé Melania. Ces initiatives ont été fortement critiquées dans le secteur des cryptomonnaies.

🌐 Pour en savoir plus – Melania Trump a lancé son memecoin, entraînant une chute de 50 % du token TRUMP

Les cours des memecoins liés à des figures politiques, qui connaissent une forte volatilité à l’approche de l’investiture de Donald Trump.

L’évolution du cours du Bitcoin, qui vient de franchir un record absolu ce lundi. Va-t-il continuer sur sa lancée ?

