Le Lightning Network de Bitcoin ne connait pas le bear market

Le Lightning Network, solution de seconde couche de la blockchain Bitcoin, continue son expansion à travers le monde. Alors que le marché des cryptomonnaies est encore affaibli, le réseau à la grande scalabilité vient de surpasser l'un de ses records : près de 4 500 bitcoins (BTC) sont aujourd'hui déposés dans cette solution, preuve d'un engouement continu pour la reine des cryptomonnaies.

Le nouveau record du Lightning Network

Depuis un an, les cours des cryptomonnaies ont chuté et les levées de fonds dans le secteur du Web3 se sont drastiquement réduites. Cependant, en termes d'usages, nous observons la tendance inverse : le nombre de bitcoins (BTC) bloqués sur le réseau Lightning Network ne fait que croire depuis avril 2021, et la fin du bull run n'a point stoppé sa croissance.

Pour rappel, le Lightning Network est une solution de scalabilité construite en surcouche du réseau Bitcoin. Son principal atout est de rendre les transactions en bitcoins instantanées et à des frais infiniment bas. En outre, cette technologie est l'outil parfait pour démocratiser les micropaiements en BTC.

Entre février 2022 et février 2023, ce n'est pas moins de 2 000 bitcoins qui ont été déposés dans cette solution de scalabilité, représentant ainsi une augmentation de 57% de la quantité totale d'actifs stockés sur ce réseau. Stagnant autour des 5 200 BTC depuis l'affaire FTX, le Lightning Network a profité de la récente hausse des cryptomonnaies afin d'établir aujourd'hui son nouveau record à 5 490 BTC.

Figure 1 - Evolution du nombre de bitcoins déposés sur le Lightning Network et leur valeur en dollars entre janvier 2018 et février 2023

Sur le graphique ci-dessus, notons que la valorisation des bitcoins sur le Lightning Network (en rouge) n'a pas suivi la croissance d'unité de BTC déposés (en bleu). Cela est dû à la volatilité du prix du Bitcoin : le cours du BTC a chuté violemment en 2022, causant ainsi une baisse de valeur des actifs bloqués sur le réseau malgré sa croissance en termes de capacité.

👉 Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur le Lightning Network

La plateforme qui simplifie le trading Acheter des cryptos en quelques minutes

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Une adoption internationale ?

Malgré que le Lightning Network est en version bêta depuis son lancement en 2018, le réseau a accéléré sa démocratisation depuis le bull run de 2021. L'un des éléments déclencheurs a été la légalisation du Bitcoin comme ayant cours légal au Salvador en septembre 202. Dans ce pays d'Amérique centrale, l'utilisation à grande échelle de la reine des cryptomonnaies s'est fait au travers de canaux ouverts sur le Lightning Network.

De la même manière, certaines entreprises s'approprient cette innovation pour faciliter les transferts de fonds internationaux. Dans des zones où les institutions bancaires sont difficiles d'accès, le Lightning Network permet d'ouvrir les services financiers aux populations locales. Depuis décembre 2022, des entreprises comme Strike et CoinCorner permettent le transfert de fonds entre des pays occidentaux (les États-Unis et l'UE) vers des pays africains (tel que le Ghana, le Nigeria et le Kenya) grâce au Lightning Network.

Malgré ses avantages, ce réseau possède aussi ses limites : dans une interview réalisée par Cryptoast, l'un des cocréateurs du Lightning Network, Thaddeus Dryja, affirmait que cette technologie n'est actuellement pas en mesure de prendre en charge l'ensemble de la population mondiale :

« Avec la technologie dont on dispose aujourd’hui, on ne peut toujours pas avoir un nombre trop important de personnes qui utilisent le Lightning Network. On est donc limité dans le nombre de personnes qui peuvent ouvrir des canaux. On ne peut pas à ce stade avoir un milliard de personnes qui utilisent le Lightning Network. »

👉 Pour consulter l'interview complète de Thaddeus Dryja, cocréateur du Lightning Network

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Source : The Block

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.