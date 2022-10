La Cigale : la célèbre salle de spectacle parisienne se lance dans les NFT avec la start-up Tailor

La salle de spectacle de La Cigale prend à son tour le virage Web3 grâce à une collection de NFT offrant des avantages exclusifs à leurs détenteurs. L’un des points forts de cette collection est sa gratuité complète : les personnes s'impliquant le plus dans le parcours ludique auront beaucoup plus de chance d'obtenir les exemplaires les plus rares.

La mythique salle La Cigale adopte les NFT

La célèbre salle de spectacle parisienne La Cigale se lance dans l’univers des tokens non fongibles (NFT) au travers d’une expérience originale. En effet, jusqu’au 4 novembre prochain à midi, il est possible de remplir une série de quêtes qui permettra de gagner l’un des exemplaires de cette collection aux multiples avantages.

Pour mettre sur pied cette collection appelée « Les Cigales », les équipes de la salle se sont associées à l’entreprise française Tailor NFT, qui avait déjà accompagné l’Olympia au cours d’une initiative web3 pleine d’ambition et soldée par un certain succès : tous les NFTs avaient été vendus en moins d’une minute. À ce sujet, Julien Ranquere, cofondateur et PDG de Tailor NFT, ajoute :

« Travailler avec La Cigale était pour nous une évidence : une (autre) salle de spectacle mythique, une véritable volonté de construire une stratégie digitale forte et centrée sur les fans… autant de facteurs qui nous ont amené à co-créer Les Cigales pour "régaler" et récompenser les adeptes du lieu. »

Pour la Cigale, la personne la plus chanceuse et méritante pourra ainsi gagner le NFT unique donnant notamment un accès libre à quatre concerts au choix et autant de dîners, ainsi qu’une visite privée de la salle. Ces avantages sont ensuite dégressifs, en fonction des niveaux de rareté. Ainsi plus les joueurs s’investissent dans le parcours ludique, plus ils ont de chance de gagner.

Figure 1 – Visuels des différents NFT de La Cigale

France Allègre-Gouygou, la directrice générale de La Cigale, voit dans ce projet un moyen inédit pour fidéliser les spectateurs et les fans de la salle :

« Le projet "Les Cigales" est apparu comme une évidence pour nous aider à atteindre ces objectifs. Nous souhaitons puiser dans les innovations technologiques les plus récentes pour proposer à nos fans fidèles des expériences toujours plus novatrices et immersives. »

Comment gagner l’un des NFT de La Cigale ?

L’un des avantages clés de ces NFT est leur gratuité. Ainsi, ils seront attribués au mérite principalement… et avec un facteur chance non négligeable. Pour obtenir votre exemplaire, vous devez compléter un parcours baptisé « La Voie de La Cigale ».

Ce parcours se caractérise par diverses quêtes à compléter et disponibles sur le site Web de Tailor NFT. Ces quêtes consistent par exemple à suivre différents réseaux sociaux ou être actif au sein de la communauté du projet :

Figure 2 – Quêtes de « La voie de la Cigale »

Au fur et à mesure qu’ils complètent ces quêtes, les participants gagnent de l’expérience et progressent dans « La Voie de La Cigale ». Plus un participant engrange de l’expérience, plus celui-ci aura de chance de gagner un NFT rare de la collection « Les Cigales ».

Grâce à cette initiative 100 % gratuite, La Cigale s’inscrit dans un cas d’usage des plus intéressants pour les tokens non fongibles, notamment en s’adressant directement aux fans souhaitant s’impliquer, et être récompensés pour cet investissement.

Elle met ainsi de côté la dimension spéculative pour se concentrer sur le mérite (dimension plus mercantile qui pourra dans un second temps se retrouver sur le marché secondaire). Il y en a donc pour tous les goûts, et surtout pour toutes les bourses.

Voilà donc un moyen original et créatif pour fidéliser les spectateurs et nul doute qu’à l’avenir, nous verrons davantage de projets similaires fleurir dans le monde du spectacle.

Réseaux sociaux & liens utiles

