L'investisseuse crypto Kathryn Haun lève 1,5 milliard de dollars pour lancer son fonds d’investissement

Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant Kathryn Haun est une figure importante de l’écosystème crypto. La dernière preuve en date est le lancement de son nouveau fonds d’investissement, Haun Ventures.

Introducing @HaunVentures, a firm built for the next generation of the internet. We’ve raised $1.5 billion across two funds to invest in web3. An exciting first step, but the real work begins now. https://t.co/tBeE4OEJkD

— Kathryn Haun (@katie_haun) March 22, 2022