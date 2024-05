Investir dans les œuvres de maîtres : comment les Fragments d'Artrade rendent ce marché accessible ?

Artrade lance « Fragments », une nouvelle fonctionnalité permettant d'investir dans des œuvres d'art physiques via des RWA (Real World Assets) sur la blockchain Solana. Ce système novateur offre aux utilisateurs la possibilité d'acquérir des fragments d'œuvres d'artistes renommés, rendant l'investissement dans le monde de l'art plus accessible.

Investir dans l'art de classe mondiale, comme acheter des tokens sur Solana

Artrade, une marketplace spécialisée dans les œuvres d'art, vient de dévoiler « Fragments », une nouvelle fonctionnalité innovante qui tokenise des œuvres d'art d'artistes de renommée mondiale comme Picasso, Monet, Warhol et Banksy sous la forme de RWA (Real World Assets) sur la blockchain Solana.

En tokenisant les œuvres d'art en Fragments, Artrade permet d'investir facilement dans des œuvres d'art physiques réalisées par des maitres de leurs disciplines, accessibles en quelques clics depuis une plateforme d'échange décentralisée (DEX).

Le marché de l'art, tout comme le marché immobilier, tend à se valoriser avec le temps, mais il présente des barrières techniques, administratives et financières pour les investisseurs. La tokenisation de ces œuvres permet de rendre cet investissement accessible aux petits investisseurs qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une œuvre entière.

À l'occasion de cette annonce, Paul Weibel, fondateur d'Artrade a déclaré :

« Les Real World Assets sur la blockchain permettront enfin de démocratiser l'investissement dans les chefs-d'œuvre artistiques historiques. »

La prochaine œuvre vendue via ces Fragments sera un dessin réalisé par le célèbre Pablo Picasso estimé à 200 000 dollars.

La pièce a déjà été dévoilée sur le compte X d'Artrade et le lancement de la prévente est prévu pour le 28 mai 2024 à l'occasion de la conférence NFC Lisbonne au Portugal.

Les Fragments sont des tokens fongibles liés à l’œuvre qu’ils représentent, et Artrade prend en charge la garde de l’œuvre. En cas de revente, les détenteurs de Fragments sont consultés lors d'opportunités de vente et ont la possibilité d’échanger leurs Fragments contre des USDC.

L’objectif d'Artrade est de créer la première cotation en temps réel d'un token d'œuvre d'art, et de le laisser prendre de la valeur de manière autonome dans le Web3.

De plus, la détention d'un fragment de l'œuvre permettra aux investisseurs d'être placés en priorité sur la liste blanche des prochaines œuvres mises en vente par Artrade, d'accéder à une communauté exclusive de collectionneurs de fragments, ainsi qu'à des événements spéciaux et des expositions d'art.

Artrade, la plateforme qui fait évoluer le marché de l'art

Artrade a pour objectif de transformer le marché de l'art physique en utilisant la blockchain pour offrir des transactions plus sécurisées, transparentes et plus liquides.

Cette marketplace innovante élimine les intermédiaires grâce à un registre décentralisé et immuable, améliorant les processus d'authentification et de traçabilité des œuvres échangées.

La blockchain offre plus de transparence, permettant aux utilisateurs d'avoir une vue claire des transactions, ce qui renforce la confiance entre acheteurs et vendeurs lors des échanges.

En facilitant les transactions directes et sécurisées entre amateurs d'art, collectionneurs et artistes, la plateforme crée un marché où les œuvres peuvent être échangées facilement, avec des transactions plus efficaces.

Artrade a également créé son propre token, l'ATR, destiné à engager la communauté Web3 dans son projet et sa gouvernance.

Ses détenteurs peuvent bénéficier de plusieurs avantages, tels que la participation active aux décisions communautaires, de bénéficier d'un rendement via un mécanisme de staking, l'achat d'œuvres avec un cashback de 2,5 %, ainsi que des badges et divers avantages sur la plateforme.

