L'iconique domaine viticole bordelais Château Pape Clément lance une carte de membre sous forme de NFT

Le Château Pape Clément, fleuron du patrimoine viticole français, débarque dans l'univers du Web3 en proposant un pass exclusif sous forme de token non fongible (NFT). Ce dernier offrira de multiples récompenses aussi bien physiques que virtuelles, avec notamment une édition limitée de son millésime de 2016.

Le Château Pape Clément entre dans le Web3 grâce aux NFTs

Afin de célébrer les 770e vendanges du Château Pape Clément, l'iconique domaine viticole situé en Gironde, au sud de Bordeaux, la Maison Bernard Magrez a souhaité marquer le coup en faisant son entrée dans l'univers du Web3.

Les amateurs de bon vin pourront désormais s'offrir une carte de membre sous forme de token non fongible (NFT) afin de profiter de divers avantages relatifs à ce Grand Cru Classé de Graves.

Ces NFT, disponibles à 1 252 exemplaires, seront mis en vente le 10 novembre 2022 au prix de 310 € et seront disponibles sur le wallet d'Arianee, la société française spécialisée dans le Web3 et les NFT. Toutefois, il est possible de s'inscrire dès aujourd'hui pour la vente en avant-première qui se déroulera le 8 novembre.

Selon Bernard Magrez, le propriétaire du domaine, le Château Pape Clément s'inscrit ici dans la tendance des quasi 800 ans qui l'ont précédé, à savoir la conjugaison de la tradition et de l'innovation :

« Il est indispensable pour le Château Pape Clément de porter sans cesse son regard vers l’avenir, de rester toujours à l’écoute de ses clients et surtout, de leur faire vivre des expériences inoubliables. C’est ce qui fait aujourd’hui de ce Grand Cru Classé une marque iconique. La création du Club NFT Château Pape Clément s’inscrit dans cette démarche pour faire vivre aux amateurs de grands vins les plus belles émotions. »

Quels sont les avantages de ce pass NFT ?

Les atouts offerts par ces NFT seront multiples, et permettront de bénéficier d'avantages à la fois physiques et virtuels :

Les détenteurs de ce NFT se verront remettre une cuvée d'exception en guise de première récompense : une bouteille de Château Pape Clément millésime 2016 en édition limitée ;

Deuxième avantage physique, les membres du Club NFT Château Pape Clément bénéficieront d'un accès privilégie aux futurs événements de la Maison Bernard Magrez , notamment des concerts, des visites et dégustations dans les différents Châteaux Grands Crus Classés ou dans les lieux culturels de la Maison, des démonstrations artistiques ou encore l'accès aux primeurs du Château ;

, notamment des concerts, des visites et dégustations dans les différents Châteaux Grands Crus Classés ou dans les lieux culturels de la Maison, des démonstrations artistiques ou encore l'accès aux primeurs du Château ; Enfin, détenir un de ces NFT permet également de recevoir une œuvre numérique inédite et numérotée de l'artiste international Pierre Blaise Dionnet conçue spécialement pour cette occasion.

Aperçu de l'œuvre numérique signée Pierre Blaise Dionnet

L'ensemble du dispositif sera assuré directement par Arianee, qui bénéficie déjà d'une certaine expérience dans l'accompagnement du luxe à travers l'univers du Web3, notamment dans le cadre de sa collaboration avec Yves Saint Laurent.

Source : Château Pape Clément

