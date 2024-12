IA et cryptomonnaies : Cathie Wood salue la vision favorable de Donald Trump sur la régulation

Alors que l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche semble augurer une réglementation plus souple en matière d’IA et de cryptomonnaies, Cathie Wood a montré son optimisme sur le sujet. Quel est son avis ?

Cathie Wood soutient l'assouplissement à venir des règles sur l'IA et les cryptomonnaies

En vue de l'investiture prochaine de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis, les marchés financiers s'attendent à un assouplissement des règles. C'est notamment le cas en ce qui concerne les cryptomonnaies et l'intelligence artificielle (IA), ce qui n'est pas pour déplaire à Cathie Wood, la fondatrice et PDG du gestionnaire d'actifs Ark Invest.

Dans des propos rapportés par Bloomberg, l'intéressée appelle ainsi les entreprises américaines « à montrer la voie », comme cela a été fait avec Internet :

Un changement dans le système réglementaire, avec à la fois les cryptomonnaies et l’IA comme principaux objectifs, va être très significatif.

Depuis la victoire de Donald Trump, cet optimisme a pu se traduire par une explosion à la hausse des cryptomonnaies, par exemple avec une hausse de 40 % du cours du BTC. Lors de l'écriture de ces lignes, celui-ci s'échange à 96 700 dollars, quasiment stable sur 24 heures.

Ainsi, Cathie Wood déplore le mandat de Gary Gensler à la présidence de la Securities and Exchange Commission (SEC), estimant que sa politique a presque fait perdre pied aux États-Unis sur le secteur des cryptomonnaies.

💡 Découvrez notre enquête sur les déviances de la SEC dans la régulation des cryptomonnaies

Plus largement, Cathie Wood s'attend également à un certain rebattement des cartes parmi les plus grosses capitalisations américaines :

Au cours des quatre dernières années, nous avons observé une concentration massive sur un nombre très limité d'actions. Je pense que le marché va s'élargir et récompenser les entreprises à la pointe de l'innovation.

Si ce scénario se confirme, il sera intéressant de voir si des acteurs crypto arrivent justement à tirer leur épingle du jeu.

Source : Bloomberg

