Le Groupe Partouche débarque dans le Web3 avec sa première collection de NFT « Joker Club »

Partouche Multiverse, la branche du célèbre Groupe Partouche connu pour ses nombreux casinos, dévoile le Joker Club, une collection de 8 888 tokens non fongibles (NFT) faisant du divertissement son fer de lance. Ces NFT promettent une expérience reliant monde physique et virtuel, entre avantages au sein des établissements Partouche et esprit communautaire façon Web3. Découvrez tout ce qui englobe les NFT du Joker Club.

Le Groupe Partouche célèbre le jeu avec une collection de NFT

Le Groupe Partouche, aujourd'hui l'un des leaders européens dans le secteur du loisir, fait un pas dans le Web3 en dévoilant sa première collection de tokens non fongibles (NFT) : Joker Club.

Célébrant cette année son cinquantième anniversaire, le Groupe Partouche exploite 42 casinos en France, en Suisse, en Belgique et en Tunisie, ce qui constitue la majorité de son activité. Affichant une croissance notable et s'inscrivant désormais comme un acteur de premier plan du loisir dans l'Hexagone, le Groupe Partouche a su multiplier ses activités et propose désormais des hôtels, des restaurants, des centres thermaux, des golfs, des spas et des plages.

Mais aujourd'hui, via sa filiale dédiée au Web3 Partouche Multiverse, le groupe souhaite placer le divertissement au premier plan avec une collection de 8 888 NFT aux propriétés uniques. Ces derniers seront partagés en 4 familles : celle de Pique, celle de Coeur, celle de Carreau et enfin celle de Trèfle.

Cette collection, destinée à devenir une pièce centrale au sein du système de fidélité du Groupe Partouche, offre un grand nombre d'avantages, parmi lesquels des réductions dans les nombreux établissements du groupe, des offres exclusives et des gratuités.

Chaque NFT représente un Joker soigneusement élaboré par l'équipe artistique du groupe, produit de 8 mois de travail, condition sine qua non pour l'élaboration d'une collection qui se démarque des autres dans le vaste écosystème des NFT.

Un NFT Joker, c'est le résultat de la collaboration de 8 profils d'artistes passionnés évoluant dans les secteurs de l'art 3D, de l'illustration et de la conception, une synergie de talents aboutissant à une iconographie mêlant casino, Pop art, gaming et un brin de punk attitude.

Et pour incarner ces traits singuliers dans le monde physique, la communication autour du Joker Club sera abordée sous le prisme de l'originalité et de l'inspirationnel. C'est pourquoi des informations sur ce projet encore mystérieux, comme certains visuels des NFT, émergeront peu à peu à travers l'expression du street art.

Aperçu de la publicité urbaine Joker Club

Ces NFT seront disponibles à l'achat tout au long du mois de mars prochain, successivement via un prévente, un mint ouvert aux personnes inscrites à la whitelist puis via un mint officiel accessible auprès de tous les intéressés. Partouche Multiverse a d'ailleurs fait le choix de mint ces NFT sur la blockchain Ethereum (ETH), un choix motivé par la possibilité de cibler les communautés du monde entier.

Ces derniers seront divisés en 4 familles et auront chacun des identités qui leur sont propres, notamment des robots, des zombies, des astronautes, des anges, des démons, des mafieux, des punks, et bien d'autres encore.

Le Joker Club, des avantages inédits au sein du Groupe Partouche

L'objectif du Joker Club est simple : relier monde physique et Web3 grâce à une expérience innovante permettant de conjuguer la meilleure expérience des deux mondes. Ainsi, les détenteurs d'un NFT Joker (il est possible d'en cumuler 5 par personne) bénéficieront de nombreux avantages, notamment :

Jusqu'à 50 % de crédits de jeux supplémentaires ;

Des réductions sur les hôtels et les restaurants du groupe ;

Des offres sur les spectacles ;

Des événements privés Joker Club plusieurs fois par an ;

Des tournois de poker privés en ligne ;

Et une communauté Discord.

Il ne s'agit là que d'un aperçu des avantages à venir pour les détenteurs d'un NFT du Joker Club, ces derniers étant amenés à évoluer au fil du temps dans la mesure où le projet est structuré de manière à se pérenniser. Ainsi, les personnes souhaitant faire l'acquisition d'un de ces NFT s'inscriront comme pionnier dans l'évolution du Joker Club et bénéficieront d'avantages sur le long terme.

Par ailleurs, notez que les détenteurs d'un NFT Joker auront une liberté totale quant à l'utilisation de ce dernier, que ce soit pour une utilisation personnelle, commerciale, ou même à des fins de marketing. Et afin de soutenir sa communauté, le Joker Club appuiera la communication à cet effet quand cela sera possible, mais aussi la mise à disposition de son réseau de distribution.

Joker 1/1, mélange de textures des différentes familles

L'esprit communautaire est d'ailleurs privilégié au sein du Joker Club, puisque le Groupe Partouche mettra ses nombreux établissements à son savoir-faire événementiel à disposition des membres de ce club privé. Autrement dit, ces derniers pourront se retrouver à travers des événements exclusifs organisés dans des cadres luxueux, et ce dans le but de rendre plus réelles les communautés virtuelles.

Dans un esprit de convivialité, Partouche Multiverse invite régulièrement des communautés du Web3 afin de faire vivre ce microcosme d'un genre nouveau et faire pousser les liens entre les divers acteurs de l'écosystème. Une rencontre a d'ailleurs déjà été organisée avec les équipes du Wine Bottle Club, dont nous vous avions déjà parlé.

Et ce n'est pas tout : afin de faire vibrer la communauté du Joker Club au rythme du jeu avant le lancement des NFT, des tournois hebdomadaires sont d'ores et déjà organisés afin de permettre aux joueurs de gagner des lots physiques et des points à convertir dans le Joker's Shop.

En jouant à une multitude de jeux comme le Rumble, le Guess the Number ou encore le Partouche Quiz, les joueurs peuvent cumuler des points afin de les dépenser pour obtenir des vêtements ou des accessoires, une whitelist pour de futurs projets ou encore des rôles spécifiques au sein du Discord communautaire du Joker Club.

Qu'attendre du Joker Club pour les prochains mois ?

Notez les dates : le 10 mars prochain, il sera possible de s'offrir un NFT du Joker Club en participant à la soirée de lancement qui se déroulera à Forges-les-Eaux en Seine-Maritime. Les intéressés pourront ainsi, en avant-première, se procurer un NFT durant toute la soirée.

👉 Si vous souhaitez participer à cette soirée, faites-le savoir sur le Discord Joker Club, les places sont limitées

Dès le lendemain, les plus grands établissements du groupe poursuivront une campagne à grande échelle afin de mettre la collection en avant jusqu'au 19 mars. Durant toute cette période, l'achat d'un NFT Joker Club restera possible dans le cadre de la prévente au sein même des casinos Partouche.

Ensuite, les 20, 21 et 22 mars, le mint des NFT Joker Club s'ouvrira aux personnes inscrites sur la whitelist et aux membres de la première heure du Discord communautaire afin de les récompenser pour leur activité.

Enfin, le mint officiel et accessible à tous ouvrira ses portes le 23 mars sur la plateforme Joker Club. Sachez par ailleurs que vous pourrez retrouver les équipes du projet à l'évènement Paris Blockchain Week qui se déroulera du 20 au 24 mars, auprès desquelles vous pourrez mint les NFT restants.

Pour l'instant, les visuels des futurs NFT n'ont pas encore été dévoilés. Nous avons pour seul indice que la famille de Pique représentera les bâtisseurs et les entrepreneurs, la famille de Cœur les artistes, la famille de Carreau les têtes brûlées, et enfin la famille de Trèfle qui représentera les joueurs en quête d'adrénaline. Voici toutefois en exclusivité un NFT de chaque famille :

Chaque Joker aura ainsi des traits qui lui sont propres et qui seront avant tout déterminés par l'appartenance à l'une de ces familles. Mais ces dernières, malgré leurs différences, auront toutefois en commun le Joker's Spirit, une philosophie de divertissement composée à la fois de folie, de fantaisie, d'audace et d'originalité.

« Aujourd'hui, le Joker est persuadé d'une chose : la vie est une fête. Que l'on perde ou que l'on gagne, l'important est de se divertir, s'amuser et profiter de la vie. C'est ça le Joker Spirit. »

D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà participer à l'expérience Joker Club à travers les tournois évoqués précédemment, ou encore en restant à l'écoute des Twitter Spaces organisés par le groupe afin de rester au courant des actualités du Web3, ont déjà rassemblé plusieurs milliers d'auditeurs.

👉 Pour ne rien louper des actualités à venir du Joker Club, suivez-les sur Twitter

