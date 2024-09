Gary Gensler visé par une enquête du Congrès — La SEC aurait pu filtrer ses embauches suivant l’affiliation politique des candidats

Lundi, plusieurs dirigeants de Comités de la Chambre des représentants ont informé Gary Gensler que la Securities and Exchange Commission (SEC) et lui faisaient l’objet d’une enquête vis-à-vis de leur politique de recrutements. Quels sont les faits reprochés ?

Gary Gensler et la SEC font l’objet d’une enquête sur leur politique d’embauches

Lundi, les représentants au Congrès Jim Jordan, Patrick McHenry et James Corner, dirigeant respectivement les Commités de la Justice, des Services financiers et de la Surveillance et Responsabilité, ont signifié à Gary Gensler qu’il faisait l’objet d’une enquête.

Plus précisément, c’est la politique de recrutement de la Securities and Exchange Commission (SEC) qui serait mise en cause, car celle-ci aurait pu être influencée par les orientations politiques des candidats à différents postes.

Et pour cause, les doutes des 3 présidents de Commités sont alimentés par une série d’emails rendus publics, relatifs à l’embauche d’un certain Dr Haoxiang Zhu, directeur de la division Trading et Marchés de la SEC. En effet, l’intéressé aurait tenu les propos suivants dans un mail au printemps 2021 :

Je pense que je me situe au bon endroit sur l’échiquier politique, et je suis heureux de fournir autant de détails que nécessaire pour que vous vous sentiez à l’aise.

Avec une forte proportion de directeurs de la SEC affiliés à des partis politiques de gauche, la Chambre des représentants estime ainsi une enquête nécessaire, qui pourrait mettre en lumière une politique de recrutements discriminatoire de la part de la Commission.

Une possible violation de la loi

Si les faits venaient à être avérés, cela entrerait en violation de la Loi sur la réforme de la fonction publique de 1978.

Ainsi, la SEC doit fournir, et ce, avant le 24 septembre prochain, toute une série de documents et communications relatifs aux recrutements depuis le 17 avril 2021. Cela inclut notamment :

« Tous les documents et communications se référant ou se rapportant aux décisions de la SEC d’embaucher, d’employer, de licencier ou de transférer tout directeur ou directeur adjoint d’une division ou d’un bureau de la SEC, ou un membre du personnel du bureau du président. [Et] Tous les documents et communications se référant ou se rapportant à l’examen ou à l’évaluation des affiliations politiques ou de l’idéologie politique d’un candidat à un emploi au sein de la SEC, y compris, mais sans s’y limiter, le Dr Zhu. »

Tandis que Gary Gensler a été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises par différents membres du Congrès au cours de son mandat, notamment vis-à-vis de sa politique envers l’écosystème des cryptomonnaies, il s’agira de voir dans les prochaines semaines si cela conduit ou non à des sanctions.

Source : Lettre

