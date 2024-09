Quels candidats les milliardaires soutiennent-ils aux élections présidentielles américaines ?

Les milliardaires ont depuis toujours exercé une forte influence sur les résultats des élections américaines, que ce soit par leurs contributions financières, leurs actes ou leurs paroles. La course à la Maison-Blanche de novembre 2024 ne dérogeant pas à la règle, il est intéressant de connaître les positionnements politiques des plus grosses fortunes des États-Unis

Quel candidat à la présidentielle américaine a été le plus soutenu financièrement par les milliardaires américains ?

Au-delà des meetings et des débats télévisés, la course à la présidentielle américaine se joue également en coulisses. En effet, il s'est avéré par le passé que les soutiens financiers investis directement ou indirectement dans la campagne d'un candidat peuvent naturellement influencer les résultats d'une élection.

Bien que les généreux donateurs parmi les milliardaires américains n'obtiennent aucune rétribution formelle pour leurs dons, ces derniers se positionnent, parfois publiquement, pour diverses raisons, qu'elles soient financières ou morales.

Grâce à une étude d'envergure réalisée par nos confrères de Bloomberg basée sur les données de la Commission Électorale Fédérale (FEC), nous apprenons que Donald Trump semble être le candidat le plus populaire chez les milliardaires américains.

En effet, ce dernier a reçu au moins 24,4 millions de dollars de donations provenant des milliardaires américains les plus fortunés contre 12,8 millions de dollars pour son adversaire Kamala Harris, soit presque la moitié.

Quelles sont les fortunes derrière la campagne de Donald Trump ?

Parmi la liste des 37 milliardaires américains les plus fortunés ayant pris une position officielle, que ce soit par le biais d'un don, d'actes ou de paroles, 15 soutiendraient le candidat républicain.

L'avantage financier de Donald Trump provient en grande partie des 3 donateurs que sont Miriam Adelson, Diane Hendricks et Kelcy Warren. En effet, chacun de ces précieux alliés a versé la somme la plus élevée possible à la campagne de Donald Trump ainsi qu'au super PAC « Comité Trump 47 » soit respectivement 844 600 dollars et 5 millions de dollars.

Les super Comités d'Action Politique (PAC) ont un fonctionnement individuel qui ne dépend pas du candidat qu'ils soutiennent mais ils peuvent néanmoins dépenser d'énormes sommes d'argent pour des publicités, des campagnes médiatiques ou d'autres formes de soutien ou d'opposition à des candidats.

Elon Musk que l'on ne présente plus, a officiellement soutenu Donald Trump après l'échec de la tentative d'assassinat à son encontre. Bien que le PDG de Tesla et SpaceX n'ait pas fait de don direct à la campagne du candidat républicain, il a contribué au lancement d'America PAC, un super PAC rattaché à Donald Trump.

De plus, de par ses publications sur le réseau social X qu'il préside, il semble régulièrement en accord avec la vision de la politique que Donald Trump entend mener.

Les soutiens de Kamala Harris parmi les milliardaires américains

Du côté de la candidate démocrate, 22 des 37 plus fortunés milliardaires américains lui apportent son soutien. Le plus fortuné des soutiens de Kamala Harris est Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google. Ce dernier a donné près de 3 millions de dollars pour soutenir Kamala Harris.

La belle-fille de Sam Walton, le fondateur de la célèbre chaîne de magasins Walmart, a pour sa part organisé une collecte de fonds pour Kamala Harris. Dustin Moskovitz, cofondateur de Meta et Laurene Powell Jobs, veuve de Steve Jobs, ont respectivement donné près de 1 millions de dollars au Biden Victory Fund.

Steven Spielberg a également donné près de 1 millions de dollars à ce même fonds, qui après l'abandon de la campagne de Joe Biden, l'actuel président des États-Unis en poste, est devenu un fonds de soutien pour Kamala Harris.

La donation la plus élevée pour Future Forward PAC, un super PAC rattaché à Kamala Harris qui accepte désormais les dons en cryptos, revient à George Soros avec 15 millions de dollars de dons.

Enfin, des personnalités très riches et influentes telles que Mark Zuckerberg, Bill Gates et Warren Buffett n'ont pas participé aux donations, en voulant semble-t-il s'éloigner de l'échiquier politique.

Source : Étude de Bloomberg

