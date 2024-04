Galxe introduit les « identités pseudonymes cross-domain » sur son mainnet

Galxe, une plateforme spécialisée dans les badges et les récompenses sur le Web3, annonce le lancement d'un protocole d'identité cross-chain sur son mainnet. De quoi s'agit-il ?

Galxe lance un service d'identité numérique cross-chain et décentralisé

La plateforme Galxe vient d'annoncer le lancement d'un « identity protocol » sur son mainnet. Ce protocole vise à redonner aux utilisateurs le contrôle de leurs données personnelles tout en leur permettant d'utiliser des « identités pseudonymes cross-domain » lorsqu'ils interagissent avec différentes plateformes et blockchains.

En utilisant les preuves à connaissance nulle (zero-knowledge proofs), le protocole Galxe garantit aux utilisateurs une autonomie sur leur identité numérique et leurs données privées. Pour Charles Wayn, co-fondateur de Galxe, la gestion d'identité dans le Web3 doit être décentralisée.

« Notre objectif est de voir évoluer la gestion de l'identité numérique, en passant de solutions centralisées et uniformes à un monde où les utilisateurs dictent leur présence digitale et la manière dont elle peut apporter de la valeur aux produits et aux plateformes. »

Depuis son lancement en 2021, la société Galxe affirme avoir délivré plus de 200 000 badges et enregistré plus de 18 millions de portefeuilles uniques sur sa plateforme. Galxe assure également d'avoir joué un rôle important dans la croissance des blockchains d'Arbitrum, Optimism et Polygon.

Identity protocol : du contrôle et de l'interopérabilité sur la blockchain

Avec le lancement de son mainnet, la stratégie de Galxe est de renforcer le contrôle des utilisateurs sur leurs données privées en leur permettant de divulguer les informations personnelles qu'ils jugent nécessaires lors de l'accès à différents environnements sur la blockchain. Galxe précise que cette nouvelle initiative améliorera également l'interopérabilité entre les utilisateurs et les protocoles.

Pour Charles Wayn, le co-fondateur de Galxe, « l'identity protocol » permettra aux utilisateurs d'utiliser et de maintenir des « identités pseudonymes cross-chain » cohérentes sur plusieurs outils et applications du Web3.

« Le lancement du mainnet de Galxe Identity Protocol marque une transition cruciale. En tirant parti de notre vaste expérience auprès de millions d'utilisateurs du Web3 et des leçons tirées des défis rencontrés par l'industrie tels que la scalabilité et la confidentialité, nous introduisons une alternative sécurisée et décentralisée pour la vérification d'identité. »

En 2022, Galxe avait levé 10 millions de dollars auprès de Multicoin Capital et de Dragonfly Capital.

Source : The Block

