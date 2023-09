FTX poursuit d'anciens employés pour récupérer 157 millions de dollars alors que le procès de SBF approche

FTX continue ses efforts pour récupérer des fonds afin de rembourser les clients touchés par la faillite de l'exchange. Cette fois-ci, elle poursuit d'anciens employés de Salameda, une branche hongkongaise de FTX, les accusant d'avoir retiré leurs fonds juste avant l'arrêt des retraits sur l'exchange. 157 millions de dollars en plus pour les clients lésés ?

FTX attaque d'anciens employés hongkongais

La nouvelle direction de FTX poursuit sa croisade visant à récupérer un maximum de fonds afin de rembourser les milliards de dollars dus aux nombreux clients lésés par la faillite de l'exchange.

Cette fois-ci, John Ray III et son équipe ont décidé de poursuivre d'anciens employés de Salameda, une branche hongkongaise de FTX, les accusant d'avoir retiré leurs fonds en priorité quelques jours voire quelques heures seulement avant que les fonctionnalités de retrait soient mises à l'arrêt sur l'exchange.

Sont concernés Michael Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong et Matthew Burgess, anciennement employés chez Salameda, ainsi que Lesley Burgess et 2 sociétés affiliées à FTX et anciennement sous contrôle de Sam Bankman-Fried. Le montant total des fonds réclamés s'élève à 157 millions de dollars.

Effectivement, selon la juridiction américaine et les lois relatives aux faillites, les entreprises placées sous la protection du Chapitre 11 des États-Unis peuvent demander la restitution des fonds transférés jusqu'à 90 jours avant la déclaration officielle de faillite, ce qui est le cas ici.

Dans son document, FTX précise que ces retraits ont été effectués « dans l'intention d'entraver, de retarder ou de frauder les créanciers actuels ou futurs de FTX US ».

👉 Airdrop Starknet : Tout savoir pour se rendre éligible à l'airdrop de Starknet

Trade Republic : touchez 4 % d'intérêts par an sur les liquidités non investies

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Le procès de Sam Bankman-Fried approche

FTX redouble d'efforts pour récupérer un maximum de fonds alors que le procès de Sam Bankman-Fried approche à grands pas, ce dernier étant prévu pour le 3 octobre prochain.

Effectivement, en début de semaine, l'exchange en faillite a lancé des poursuites contre Joseph et Barbara Fried, les parents de SBF, dans l'optique de récupérer un peu plus de 26 millions de dollars. Ces derniers, tout comme leur fils et ses principaux collaborateurs, sont accusés de s'être enrichis financièrement en détournant de l'argent provenant des clients de FTX.

Dans le même temps, la prestigieuse université de Stanford a décidé de reverser 5,5 millions de dollars à FTX, une somme précédemment versée par Sam Bankman-Fried afin d'aider financièrement l'école à mener des recherches contre les pandémies.

Selon Bloomberg, certains investisseurs tels que Silver Point Capital, Diameter Capital Partners et Attestor Capital ont dépensé 250 millions de dollars afin d'acheter des créances de FTX à bas prix dans l'espoir que davantage de fonds puissent être récupérés par la société en faillite.

Alors que Sam Bankman-Fried sera bientôt interrogé au cours d'un procès qui s'annonce déjà de longue haleine, ce dernier a vu sa demande de libération refusée par la cour d'appel de Manhattan. La cour a également refusé sa demande de faire participer différents experts pour sa défense, ce qui le place déjà en difficulté avant même que le procès ne débute.

👉 Sur le même sujet – FTX Europe : Coinbase est-il réellement intéressé par une acquisition de l'exchange en faillite ?

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Source : Bloomberg

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.