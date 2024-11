En mettant l'accent sur une économie circulaire et des ressources éducatives, un projet vise à révolutionner les pratiques commerciales du Costa Rica tout en offrant un système de paiement efficace et adapté aux besoins des commerçants grâce au Bitcoin.

Itinéraire d'un pionnier du Bitcoin en quête de liberté

Francis Pouliot, figure bien connue de la communauté Bitcoin et originaire de Montréal, a choisi d’émigrer au Costa Rica pour poursuivre son engagement.

En 2013, il fonde l’Ambassade Bitcoin à Montréal, un centre névralgique offrant des services de formation et de développement pour les entreprises et particuliers montréalais intéressés par le BTC.

Face au succès de cette initiative, l’équipe lance en 2015 un service de paiement exclusivement basé sur Bitcoin.

Malgré l'enthousiasme initial, ils décident de se retirer du marché américain, freinés par une réglementation de plus en plus restrictive pour l’industrie crypto.

Vous avez plus de chances d'avoir un impact significatif sur la vie de milliards de personnes et de stimuler la cause du bitcoin dans d'autres espaces mondiaux. Francis Pouliot

La pandémie accentue son désenchantement vis-à-vis des restrictions au Canada : après avoir célébré le halving de Bitcoin avec d’autres passionnés en 2020, il se voit infliger une amende de 1 500 dollars pour non-respect de la distanciation sociale.

Profondément heurté par la réaction de ses proches et de sa communauté, Francis Pouliot décide de partir pour le Costa Rica, attiré par la culture de la liberté et du mode de vie holistique de ce pays.

« Respecter la nature et la vie sylvestre », leitmotiv du Costa Rica, un espace naturel rare sur Terre

Il explique que les habitants des zones rurales costaricaines sont très autonomes, cultivant souvent leurs propres ressources alimentaires et vivant de manière indépendante.

En 2021, il s’installe donc à Bitcoin Jungle, l’une des principales citadelles Bitcoin d’Amérique latine, où il retrouve un environnement en phase avec ses valeurs de souveraineté personnelle et de liberté économique.

Bitcoin Jungle : quand la liberté de la jungle rencontre l'esprit décentralisé de Bitcoin

Bitcoin Jungle est un projet communautaire open source bâti sur le réseau Bitcoin Lightning, avec l'ambition de créer une véritable économie circulaire en BTC.

Pour atteindre cet objectif, la communauté met à disposition des ressources éducatives et technologiques, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises.

Localisé dans le Triangle d'Or (qui regroupe Dominical, Uvita, Ojochal, Platinillo et Tinamaste), le projet bénéficie d'un effet de proximité qui favorise une propagation naturelle du Bitcoin, explique Francis Pouliot.

Quartier général de Bitcoin Jungle, Uvita, Costa Rica

Selon lui, « la diffusion doit nécessairement se faire de la base vers le sommet », un principe fondamental de l'open source.

Les initiatives dans Bitcoin Jungle sont ainsi spontanées et non lucratives. Le financement provient principalement de volontaires, bien que le projet ait reçu cette année un soutien financier d’OpenSats, permettant de maintenir l’écosystème de manière durable.

« Tableau de chasse » de Bitcoin Jungle permettant de visualiser les objectifs à convertir

Par exemple, le bureau ici, c'est moi qui paye. Le gars qui manage l'application, c'est lui qui paye les serveurs, donc chacun paye nos propres coûts. Francis Pouliot

L’objectif premier de Bitcoin Jungle est de garantir un système de paiement fonctionnel et accessible, notamment en distribuant des terminaux de paiement aux commerçants pour assurer une expérience utilisateur optimale.

De plus, une interface connectée à la plateforme d'échange Bull Bitcoin leur permet de convertir facilement les BTC reçus en colones, la monnaie locale, afin de couvrir leurs coûts opérationnels.

Tandis que Bitcoin Jungle permet la réception et la conservation des bitcoins, Bull Bitcoin facilite leur achat et leur vente.

D’ailleurs, Francis Pouliot remarque que les commerçants adoptent une approche de conservation :

Là, au fur et à mesure que le temps avance, les commerçants ont tendance à moins les vendre et à les conserver. Parce qu'ils voient que le prix de bitcoin a augmenté à travers le temps. Francis Pouliot

Le code source de l'application de Bitcoin Jungle provient de l'application Blink, développée pour Bitcoin Beach au Salvador, et inspire aujourd’hui Bitcoin Ekasi, une initiative de la fondation « The Surfer Kids » en Afrique du Sud.

Ces différentes communautés, bien qu’indépendantes, s’entraident et partagent des ressources pour développer un contenu collaboratif et solidaire, sans esprit de concurrence, précise Francis Pouliot.

Matériel mis à disposition par Bitcoin Jungle afin de faciliter l'adoption du BTC

Enfin, Bitcoin Jungle a pour mission de favoriser les rencontres et l’apprentissage pour les curieux. Les « Ticos », comme on appelle les habitants du Costa Rica, sont particulièrement réceptifs aux innovations technologiques et engagés politiquement, un trait facilité par un niveau d’éducation élevé.

Le pays affiche un taux d’analphabétisme de seulement 2 à 3 %, un chiffre inférieur à celui de nombreux pays européens, contribuant à l’enthousiasme croissant autour du Bitcoin dans la région.

