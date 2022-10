France : 900 postes à pourvoir dans la blockchain dans l’année à venir

L’écosystème blockchain français est en pleine croissance, malgré des marchés de cryptomonnaies plutôt moroses ces derniers mois. C’est ce que conclut un rapport de la French Chain, qui a cartographié l’état de l’industrie blockchain dans l’Hexagone. 900 postes pourraient ainsi être à pourvoir au cours de l’année prochaine. On se penche sur les régions et secteurs qui rassemblent le plus d’acteurs.

L’écosystème blockchain est en pleine croissance en France

L’écosystème blockchain de France a de beaux jours devant lui, mais il est pour l’instant très concentré. 84 % des entreprises sont en effet rassemblées dans trois régions : l’Île-de-France, la région P.A.C.A et l’Occitanie. L’Île-de-France rassemble par ailleurs à elle seule les deux tiers des entreprises :

Localisations des entreprises blockchain en France

Si l’on observe le nombre d’employés, cette concentration est encore plus marquée. 73% d’entre eux seraient localisés dans trois départements : Paris (qui rassemble 106 entreprises), les Hauts-de-Seine (32 entreprises), ainsi que les Bouches-du-Rhône (16 entreprises). Selon le rapport, la tendance n’a fait que se renforcer depuis trois ans, le nombre d’entreprises blockchain françaises ayant plus que doublé. La blockchain étant un sous-secteur des hautes technologies, elle est vouée à se diffuser en région à mesure de son adoption.

Blockchain en France : 900 emplois à pourvoir dans les 12 prochains mois

Bien que concentré, l’écosystème blockchain de France explose ces dernières années. Une preuve du dynamisme du secteur, ce sont les embauches, en hausse sur l’année à venir selon le rapport. La French Chain estime en effet que 97% des entreprises blockchain de France souhaitent créer au moins un emploi dans les 12 prochains mois.

Sans grande surprise, ce sont les développeurs qui sont les plus recherchés, avec 82% des besoins des entreprises. Les commerciaux sont également particulièrement demandés (55% des futurs recrutements) : ils sont suivis par les dirigeants. Au total, le rapport estime que ce sont 900 emplois qui pourraient être créés dans les douze prochains mois.

Cette vague d’embauche est due en grande partie aux bons résultats des entreprises du secteur de la blockchain. En moyenne, ces dernières ont vu une augmentation de leur chiffre d’affaires de +250% entre l’avant-dernier exercice et le dernier. Et elles sont tournées vers l’international. Les entreprises blockchain françaises réalisent en moyenne 40% de leur chiffre d’affaires à l’étranger.

Qui sont alors les plus grands employeurs en France ? Sans surprise, la licorne Ledger arrive en tête, avec 671 employés. Elle est suivie par Wakam (198 employés), puis Sorare (170 employés). Coinhouse et Nomadic Labs ferment ce top 5, avec 83 et 80 employés respectivement :

Les plus gros employeurs du secteur de la blockchain

Cryptomonnaies, culture et infrastructure

Quels sous-secteurs de la blockchain sont les plus représentés ? On pouvait s’y attendre, les entreprises liées aux cryptomonnaies sont les plus nombreuses dans le secteur de la blockchain. Elles sont suivies par des entreprises opérant dans le monde du divertissement et de la culture, ainsi que des infrastructures. L’accompagnement est également un pôle particulièrement représenté :

Les différents secteurs de l’industrie blockchain française

Dans un contexte macroéconomique incertain, le secteur de la blockchain se porte donc bien en France, et il devrait continuer à proposer des emplois dans l’année à venir. Le dynamise de l’industrie est en tout cas indéniable, et montre l’appétence croissante d’acteurs plus larges pour ces technologies encore très nouvelles. Il n’est donc pas surprenant qu’on ait vu plusieurs signes d’ouverture de la part du gouvernement ces derniers mois.

Source : La French Chain, Cartographie de l'écosystème blockchain français

