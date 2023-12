Les fonds de capital-risque ont boudé les cryptomonnaies en 2023 – Une tendance qui va s’inverser ?

La fin d’une année morose pour les cryptomonnaies ? En 2023, les fonds de capital-risque ont beaucoup moins investi dans les sociétés liées aux cryptomonnaies que l’année précédente. Mais la tendance est en passe de changer, selon un rapport récent.

Les fonds de capital-risque se sont détournés des cryptomonnaies en 2023

Les deux années précédentes avaient montré une nette progression des investissements des fonds de capital-risque. Mais les scandales qui ont éclaté en 2022, et le bear market qui s’en est suivi, ont quelque peu douché les enthousiasmes. De quoi arriver à seulement 10.7 milliards de dollars en 2023, contre 33.3 milliards en 2022.

Progression des fonds levés par année, depuis 2017

Ce ne sont par ailleurs pas uniquement les montants qui accusent le coup : il y a aussi eu moins de levées de fonds. L’analyse de The Block indique en effet que 1 819 accords ont été conclus en 2023, contre 2 671 en 2022. Il faut cependant mesurer ces chiffres : 2023 reste la troisième année la plus importante en termes de levées de fonds.

Une plus grande diversité d’investissements

Le rapport note également une plus grande diversité dans les investissements. Si jusque là, les tokens non fongibles (NFTs) et les jeux raflaient la plupart des investissements, leur part a nettement baissé. Au quatrième trimestre 2023, ce sont ainsi les projets liés aux infrastructures qui ont récolté le plus de fonds. La catégorie « Web3 » a également raflé une part importante des investissements :

Répartition des investissements en capital-risque par trimestre

Il semblerait également que les services liés à la finance décentralisée (DeFi) attirent moins les investisseurs, après avoir représenté une part importante des fonds levés en 2021.

Une tendance qui va s’inverser ?

Dans l’écosystème crypto, l’optimisme règne actuellement. Deux événements en particulier, le halving du Bitcoin et l’approbation des ETF Bitcoin, sont considérés comme déclencheurs d’un futur bull run. Cela pourrait donc ramener à nouveau les fonds de capital-risque vers les entreprises, comme le souligne le rapport :

« Le secteur du capital-risque crypto s’attend à ce qu’il y ait une percée des levées de fonds et des accords en 2024, ce qui s’alignerait sur les mouvements de prix récents, et les tendances “bullish” attendues sur les marchés de cryptomonnaies. »

Déjà, le Bitcoin a dépassé les 44 000 dollars, le 23 décembre dernier. Comme souvent, c’est la plus grande cryptomonnaie qui mènera le bal, donnant le la en 2024.

Source : The Block

