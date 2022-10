La firme pro-bitcoin NYDIG vient de lever 720 millions de dollars

Malgré la tendance baissière du marché, les investissements continuent d'affluer. La semaine dernière, un fichier publié par la Securities and Exchange Commission (SEC) a dévoilé la somme levée par la société New York Digital Investment Group (NYDIG).

Au total, 59 investisseurs ont participé à ce tour de table, pour un montant global frôlant les 720 millions de dollars. Le document de la SEC précise que les informations présentes dans son document n'ont pas encore fait l'objet d'une vérification. L'argent récolté sera investi dans un fonds de placement dédié au Bitcoin.

Rappelons que le groupe NYDIG est spécialisé dans les solutions de gestions d'actifs liées au roi des cryptomonnaies : entre mai et juin 2020, la société a levé 330 millions de dollars lors de deux tours de table distincts. Ainsi, le fonds géré par NYDIG est devenu l'un des plus grands au monde à être lié au BTC.

En décembre 2021, après avoir levé 1 milliard de dollars, la valorisation de l'entreprise était estimée à 7 milliards de dollars.

Pendant que le monde entier a les yeux rivés sur une potentielle récession, la firme new-yorkaise, anciennement dirigée par Robert Gutmann, se porte remarquablement bien.

D'après un communiqué de presse publié par NYDIG, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 130 % depuis octobre 2021. Pendant la même période, son nombre de bitcoins sous gestion a doublé malgré la chute des cours. Ross Stevens, fondateur de l'entreprise, défend ses résultats par une bonne gestion du risque :

« Même lors des sommets atteints par la crypto vers la fin de l'année 2021, notre gestion du risque nous a gardé totalement en dehors de la DeFi, des plateformes centralisées, et des marchés de prêts non-collatéralisés. »

En parallèle de ces résultats positifs, le groupe assiste à des changements organisationnels : l'ex PDG Robert Gutmann laisse sa place à Tejas Shah, tandis que le président Yan Zhao se fait remplacer par Nate Conrad.

Ces modifications structurelles laissent la place à de nouvelles aspirations. D'après le nouveau PDG du groupe, l'entreprise se concentre dorénavant sur le développement de nouvelles méthodes de paiements :

« Nous sommes impatients de proposer une nouvelle génération de wallet et des solutions de paiement - plus rapide, moins cher, plus sécurisé - à notre clientèle croissante dans le domaine des technologies d'entreprise. »