Le FBI perquisitionne le domicile d'un ancien dirigeant de FTX proche de Sam Bankman-Fried

Le FBI a effectué une perquisition au domicile de Ryan Salame, l'ancien co-dirigeant de FTX Digital Markets, la branche bahaméenne de FTX. Salame est sous enquête fédérale notamment en raison de ses dons politiques, ayant donné plus de 24 millions de dollars à des candidats républicains lors des dernières élections de mi-mandat. Les raisons exactes de la perquisition sont inconnues.

Le FBI débarque chez Ryan Salame

Selon une information rapportée par le New York Times, le FBI a effectué une perquisition au domicile de Ryan Salame, l'ancien co-dirigeant de FTX Digital Markets, la branche bahaméenne de FTX.

Ryan Salame fait l'objet d'une attention particulière de la part des services fédéraux, notamment en raison de ses donations politiques. Alors que les dons politiques constituent une pièce centrale du puzzle FTX, l'ancien proche de Sam Bankman-Fried aurait versé à lui tout seul plus de 24 millions de dollars à des candidats républicains lors des dernières élections de mi-mandat.

Une somme considérable, alors qu'au total, il est estimé que les différents dirigeants de FTX auraient versé plus de 90 millions de dollars à certains candidats politiques.

Le New York Times ne serait pas parvenu à obtenir d'informations auprès du FBI quant aux motivations précises ayant conduit à cette perquisition. La descente aurait été menée aux alentours de 7 heures du matin dans une propriété de luxe de Ryan Salame estimée à 4 millions de dollars et située non loin du Potomac, dans le Maryland.

L'individu profitait d'une place de premier rang dans l'empire de Sam Bankman-Fried, puisqu'il aurait fait partie du groupe très fermé de cadres supérieurs s'étant partagé 3,2 milliards de dollars. Effectivement, au mois de mars, il avait été révélé que Ryan Salame avait reçu pas moins de 87 millions de dollars sous forme de prêts et de prime provenant d'Alameda Research, la société anciennement dirigée par Caroline Ellison, qui a depuis accepté de coopérer avec les autorités dans le cadre de l'enquête entourant FTX.

👉 Retrouvez notre guide pour déclarer vos plus-values en cryptomonnaies correctement

💡 L'outil qui simplifie la déclaration de vos cryptomonnaies 10 % de réduction avec le code Cryptoast 🔥

Des preuves dissimulées ?

L'intervention du FBI est d'autant plus surprenante que Ryan Salame, tout comme Caroline Ellison et Gary Wang, a accepté d'aider les autorités judiciaires dans le cadre de leur enquête. C'est d'ailleurs lui qui avait apporté son aide en premier, notamment en prévenant la Commission des valeurs mobilières des Bahamas que FTX transférait des fonds à Alameda Research de manière secrète afin de dissimuler des pertes financières.

Il avait également déclaré à ce sujet que seules 3 personnes avaient la possibilité de faire ces virements, à savoir Sam Bankman-Fried, Gary Wang et Nishad Singh. Les 2 derniers ont tous deux plaidé coupables aux faits qui leur sont reprochés et ont accepté de coopérer avec les autorités, alors que Sam Bankman-Fried continue de clamer son innocence.

Concernant FTX, l'actualité est plutôt riche à ce sujet ces derniers temps. Il y a une dizaine de jours, et suite aux rumeurs d'une potentielle réouverture de FTX l'année prochaine, Bloomberg rapportait que le fonds Tribe Capital étudier la possibilité de mener une campagne de financement à hauteur de 250 millions de dollars pour remettre l'exchange sur les rails.

👉 Sur le même sujet - Manipulation du token CEL ? Les créanciers de Celsius veulent enquêter sur les utilisateurs de FTX

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : New York Times

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.