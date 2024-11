Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en décembre 2024

Quels sont les meilleurs évènements crypto à ne pas louper en décembre 2024 ? Retrouvez notre sélection de 5 rendez-vous, dont la majorité d’entre eux sont des meetups faisant honneur aux communautés crypto locales.

Pour les évènements du mois de décembre, nous faisons la part belle aux meetups locaux dans différentes grandes villes de l'Hexagone. Retrouvez notre sélection de 5 rendez-vous, s'adressant aussi bien aux débutants qu'aux plus aguerris en matière de cryptomonnaies.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre section dédiée et également ajouter votre propre évènement, qui pourrait être mis en avant dans la sélection du mois prochain.

dApp Hero à Lyon

Le mardi 3 décembre, DeFi France organise le meetup « dApp Hero : améliorer la scalabilité d’Ethereum avec Starknet » en partenariat avec Anima, iExec et Kryptosphère Lyon.

La soirée commencera à partir de 18 h 30 dans les locaux d’Anima et verra 3 prises de parole ; avec Elie-Alexandre Guthmann, président de Starknet France, Timothée Delabrouille de Starkware, ainsi que Ramzi Laieb, cofondateur de Carbonable.

Après une session de questions/réponses, la soirée se poursuivra sur un moment de networking, autour de bières et de pizzas.

👉 Retrouvez tous les détails du meetup dApp Hero

Anjou Bitcoin meetup à Angers

Le 4 décembre, l'association ABC — Anjou Bitcoin organise son meetup dans les locaux de WeForge, à partir de 19 h Angers.

Au programme de ce rendez-vous mensuel, une présentation sur le thème « La ruée vers Bitcoin : quelle place pour les entreprises ? », qui se poursuivra par un moment de questions/réponses. Plus tard dans la soirée, les participants pourront poursuivre leurs échanges, dans l'un des restaurants proches de l'évènement.

👉 Pour en savoir plus sur le meetup d'ABC — Anjou Bitcoin

Emergence à Prague

Du 5 au 6 décembre en République tchèque, le centre des congrès de Prague accueillera Emergence, un tout nouvel évènement dédié aux technologies du Web3, organisé par Foresight Ventures et nos confrères de The Block.

Parmi les invités qui prendront la parole au cours de ces 2 journées, nous pouvons notamment citer Anatoly Yakovenko, le fondateur de Solana (SOL), Rachel Conlan, la responsable marketing de Binance, ou bien Keone Hon, le PDG de Monad.

De plus, les startups cryptos pourront participer à un concours de pitch organisé en partenariat avec la Paris Blockchain Week, avec plus de 1 million de dollars de prix à la clé. Plusieurs side évents sont également organisés en parallèle, par exemple avec des acteurs comme Binance, Wintermute, Pyth ou encore The Open Network (TON).

Côté tarifs, il faudra compter 499 dollars pour un billet valable durant les 2 jours, et 3 999 dollars pour un billet VIP. Des tarifs spéciaux pour les étudiants et les groupes sont aussi disponibles sur demande.

👉 Découvrez le programme la conférence Emergence

Meetup de Bitcoin Nantes

Comme chaque premier mercredi du mois, le groupe Bitcoin Nantes organise son meetup. Pour y participer, les membres se donnent rendez-vous au bar le Little William le 5 décembre prochain, place St-Félix, à partir de 19 h 30.

L’objectif de ces rendez-vous est de rassembler les Bitcoinners de la région nantaise, qu’ils soient débutants ou déjà experts, afin d’échanger sur les différents sujets liés à Bitcoin.

👉 Participez au meetup de Bitcoin Nantes

Meetup de Bitcoin Tolosa à Toulouse

Le 5 décembre également, Bitcoin Tolasa reçoit Nicolas Cantu, le fondateur de 4NK Academy. Ce rendez-vous se tiendra à partir de 19 h 30, dans les locaux de La Compagnie Du Code à Toulouse.

Au programme, la présentation abordera l’importance de Bitcoin au travers des 4 piliers suivants :

Le pilier technologique ;

Le pilier environnemental ;

Le pilier de la cybersécurité ;

Le pilier énergétique.

👉 Apprenez en plus sur le meetup de Bitcoin Tolosa

