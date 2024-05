Ethereum, vers l'infini et au-delà ? – Analyse de l'ETH du 22 mai 2024

À l'image de l'écosystème crypto, Ethereum attend la réponse fatidique à propos des ETF spot aux États-Unis, qui pourrait relancer un marché haussier en perte de vitesse. C'est toutefois une épée de Damoclès suspendue au-dessus des cours, prête à trancher la tendance haussière comme à l'aider à lutter pour franchir des plus hauts historiques. Quels sont les niveaux techniques à surveiller sur ETH ?

Nous sommes le mercredi 22 mai 2024 et l'Ethereum (ETH) s'échange autour des 3 700 dollars.

Le processus visant à rendre disponible les ETF spots Ethereum aux États-Unis devrait, selon les rumeurs, se résoudre dès demain. Les probabilités d'acceptation de ces derniers ont augmenté à 75 % ces derniers jours suite aux révélations de différentes sources.

L'effet de surprise provoqué par ce retournement de tendance pourrait favoriser une hausse puissante sur Ethereum et son écosystème. En effet, le marché n'a pas anticipé cette nouvelle et ne l'a pas intégré dans les cours. Ce catalyseur haussier pourrait alors porter le marché vers de nouveaux plus hauts historiques.

C'est le scénario qui sied le mieux à une majorité de crypto-investisseurs. Néanmoins, en cas de déception, le revers serait un catalyseur très puissant dans le sens opposé. C'est un effet boule de neige qui pourrait alors se propager à l'ensemble de l'écosystème crypto.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Du calme des marchés dérivés

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +3,00 % +29,00 % +17,30 % Ethereum/ Bitcoin +4,30 % +14,60 % +10,70 %

La carte des liquidités montre un nettoyage rapide réalisé au nord par l'impulsion de ces dernières 48 heures, ne laissant derrière elle que de petites poches autour de 3 000 dollars et sous les 2 800 dollars.

La bougie du 20 mai crée un déséquilibre évident, une « jambe faible » qui offrirait peu de résistance à l'action des prix. Si les liquidités autour de 3 000 dollars semblent plus lointaines que le bassin que l'on trouve au-dessus des 4 000 dollars, elles pourraient néanmoins être atteintes bien plus rapidement.

Carte des liquidités pour Ethereum

👉 Comment acheter facilement de l'Ethereum (ETH) en 2024 ?

Côté dérivés, les fundings augmentent mais ne sont pas excessifs. Les intérêts ouverts battent toutefois des records historiques. Cette hausse très importante depuis le 20 mai démontre d'un positionnement massif à levier. La répartition est plutôt équilibrée, bien que la croissance des fundings indique un avantage pour les longs.

On notera toutefois un certain déni autour d'Ethereum. Le record d'intérêts ouverts dans un contexte où les fundings restent loin de leurs excès met en évidence une masse de capitaux très importante en position short.

Que le prochain mouvement parte au nord ou au sud, nous pourrions avoir un décalage de prix équivalent à celui de lundi, voir plus important encore. Le niveau des liquidations pourrait d'ailleurs lui aussi atteindre des records.

État des marchés dérivés sur Ethereum

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Ethereum, vers l'infini et au-delà ?

Le désintérêt autour d'Ethereum de ces dernières semaines prend fin, retour dans la lumière pour le champion des altcoins. Le projet inscrit dans sa tendance haussière de long terme vient de casser la tendance secondaire journalière baissière. Cette cassure devra être confirmée par un plus bas plus haut que le précédent et/ou par le franchissement de son sommet local au-delà des 4 000 dollars.

Autre point positif qui devra être confirmé en clôture hebdomadaire, le retour en tendance haussière de la moyenne mobile à 7 semaines et le possible non-croisement avec la moyenne mobile 20. C'est une construction très haussière de moyen terme si elle venait à se confirmer dans les prochaines semaines. Pour maintenir un bon flux haussier, nous devrons surveiller la capacité de la moyenne mobile à 7 semaines à se maintenir en tant que support.

Graphique du cours de l'Ethereum en journalier

Le cadrage des prix en utilisant Fibonacci répond parfaitement aux attentes. Les cours ont rebondi sur le 0.382 de retracement depuis les plus bas, favorisant un scénario de continuation haussière. En franchissant les 3 347 puis les 3 623 dollars, nous avons pénétré une double zone de friction vendeuse : celle du marché baissier pondéré par la confluence, avec celle de la tendance baissière secondaire à plus court terme.

C'est dans cette zone que nous devrions « flotter » en attendant la réponse pour les ETF Ethereum spot. En outre, une consolidation au-dessus des 3 600 dollars serait très positive pour une continuation impulsive à destination des sommets de 2024. Le franchissement de ces sommets nous offre un objectif autour de 5 000 dollars, soit l'ATH de 2021 d'Ethereum.

En termes de polarité, nous fixerons les 3 347 dollars comme niveau de référence. Au-dessus le biais est haussier, en dessous baissier.

Graphique du cours de l'Ethereum en hebdomadaire

Concernant la force relative d'Ethereum vis-à-vis du reste du marché, le scénario de déviation prend du poids. La divergence haussière hebdomadaire semble vouloir se confirmer. Elle ne sera validée qu'en clôture hebdomadaire et probablement soumise comme tout le reste à l'approbation des ETF ETH spot.

La résistance oblique baissière fait également toujours office de barrière infranchissable. Reprendre la zone verte et la convertir en support, mais surtout franchir cette oblique en jaune est la clé pour reprendre de la dominance au BTC et surperformer le marché.

Graphique du cours d'Ethereum contre Bitcoin en hebdomadaire

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

En résumé, Ethereum est très dépendant des nouvelles à venir concernant les ETF ETH spot aux États-Unis, comme en témoigne l'impulsion haussière historique de cette semaine. En termes d'amplitude comme de l'engagement sur le marché dérivé, elle marquera probablement une étape importante de ce cycle. La question que nous nous posons tous est la suivante : est-ce que cela marquera une continuité dans le cycle haussier, ou est-ce que cela marquera son terme ?

Alors, pensez-vous que l' ETH puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse technique.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.