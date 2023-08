En ce jeudi 17 août 2023, la valeur de l'Ether (ETH) se retrouve autour des 1 800 $. Depuis notre analyse de la semaine dernière, son prix a cassé un support important, ce qui donne un signal baissier pour les prochains jours.

Quels sont donc désormais les objectifs à surveiller ? Faisons tout d'abord le point sur l'évolution du cours de l'ETH.

Malgré un léger rebond en début de semaine, l'ETH repart à la baisse avec une performance de -2,78% sur les derniers 7 jours.

Le Bitcoin reste stable face aux altcoins avec sa dominance à 50,26% alors que l'ETH est dans le rouge sur toutes les unités de temps face au BTC.

👉 Découvrez comment acheter de l'Ethereum en 2023

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Malgré sa tentative récente de rebond, l’Ether se retrouve bloqué une nouvelle fois sous toutes les résistances de l’indicateur Ichimoku.

Son rejet par la Kijun et la Tenkan, puis la cassure du nuage à la baisse donnent un signal vendeur important puisque ces courbes auront désormais un effet de résistances sur le prix.

Graphique du cours de l'Ether en journalier (Daily)



À présent l’ETH évolue sous la partie basse d’un triangle h4 qu’il vient de casser par le bas. En théorie, l’objectif à viser sur ce pattern chartiste est à 1 636 $.

Cette target sera valable tant que le prix restera bloqué sous le nuage qui fait office de résistance.

En cas de retour au-dessus des 1 870 $ par contre, il y aura de fortes chances pour que la correction en cours soit terminée et qu’elle laisse place à un rebond jusqu’aux 1 920 $.

💡 Accédez à notre groupe premium composé de Vincent Ganne et de nos experts de l'analyse fondamentale et on-chain. Ils vous délivrent quotidiennement des informations et analyses exclusives sur le marché crypto pour optimiser vos connaissances.