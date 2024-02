Ethereum : Franklin Templeton dépose sa candidature pour un ETF spot sur l’ETH

Maintenant que les ETF spot sur le Bitcoin ont été approuvés le mois dernier aux États-Unis par la Securities and Exchange Commission (SEC), l’écosystème des cryptomonnaies attend désormais ceux concernant l’ETH.

À ce propos, le gestionnaire d’actifs Franklin Templeton s’est également lancé dans la course lundi pour son propre ETF, en déposant une candidature auprès de la SEC au travers d’un document long de 140 pages.

Selon le document, la garde des ETH serait confiée à Coinbase, tandis que BNY Mellon aura à charge celle de la trésorerie.

En outre, les détenteurs de part de cet ETF pourraient bénéficier de revenus supplémentaires au-delà d’une éventuelle valorisation de son prix, et ce, grâce au staking :

Ainsi, Franklin Templeton est désormais dans l’attente d’un feu vert de la SEC, au même titre que d’autres gestionnaires d’actifs bien connus qui ont fait l’actualité des ETF ces derniers mois, comme Grayscale, BlackRock ou VanEck :

Here’s the most recent table of other filers that I have pic.twitter.com/xCRRMwK76r

— James Seyffart (@JSeyff) February 12, 2024