Ethereum est dépassée par l'un de ses layers 2 en termes de transactions mensuelles pour la première fois

zkSync Era, un layer 2 d'Ethereum, a récemment surpassé sa blockchain mère en termes de transactions mensuelles, enregistrant 34,67 millions de transactions au cours des 30 derniers jours. C'est la toute première fois que la blockchain Ethereum se fait dépasser par l'un de ses layer 2 sur cette métrique. Quelle est la raison de cette hausse soudaine ?

Le layer 2 zkSync dépasse Ethereum en termes de transactions mensuelles

zkSync Era, un layer 2 d'Ethereum, vient de dépasser sa blockchain mère en termes de transactions mensuelles avec 34,67 millions de transactions comptabilisées sur les 30 derniers jours. À titre de comparaison, la blockchain Ethereum a enregistré 34,16 millions de transactions sur la même période, suivie d'Arbitrum One avec 31,43 millions de transactions.

Classement des layer 2 enregistrant le plus de transactions sur les 30 derniers jours en comparaison avec Ethereum

Cet événement est particulièrement notable dans la mesure où c'est la première fois qu'Ethereum se fait dépasser par l'un de ses layers 2 en termes de nombre de transactions mensuelles.

Toutefois, il semble difficile d'affirmer que zkSync Era devrait rester devant Ethereum sur cette métrique pour les prochains mois. Effectivement, cette croissance n'est pas vraiment organique puisqu'elle résulte principalement du succès des inscriptions sur le layer 2.

D'ailleurs, un pic en nombre de transactions est facilement repérable à la date du 16 décembre, c'est-à-dire lorsque les inscriptions ont été déployées sur zkSync Era :

Comparaison du nombre de transactions entre zkSync Era et la blockchain Ethereum

Tout comme pour les inscriptions sur Bitcoin, rendues possibles grâce aux mises à jour Taproot et SegWit, celles sur zkSync (et sur toutes les blockchains) permettent d'inscrire différents types de données directement dans la blockchain. Elles sont à ce titre considérées comme des « artefacts numériques », et non pas comme des tokens non fongibles (NFT).

Bien que les inscriptions n'aient en réalité que peu d'utilité, le succès de ces dernières sur zkSync peut être attribué à la rumeur d'airdrop entourant le layer 2, ce dernier n'ayant à ce jour toujours pas lancé son propre token.

👉 Pour tout savoir sur zkSync, le premier zkRollup compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM)

Reposant sur la technologie des ZK Rollups, zkSync Era agrège des centaines de transactions off-chain tout en délivrant une preuve cryptographique en parallèle sur Ethereum, ce qui réduit drastiquement le coût des transactions.

Dernièrement, zkSync a rejoint le programme Chainlink Scale pour favoriser son développement dans les meilleures conditions, notamment en profitant des oracles de Chainlink et de coûts de transaction réduits grâce à ses nœuds.

Source : L2beat

