L'Ether (ETH) redevient déflationniste pour la première fois en 2023

En ce début d'année 2023, l'Ether (ETH) est redevenu déflationniste. Depuis The Merge, la quantité totale en circulation a diminué de 3 269 ETH, contre une augmentation de plus de 1,5 millions d'ETH si l'on était resté en Proof Of Work. Comment cela s'explique-t-il ?

L'Ether (ETH) à nouveau déflationniste

Pour la première fois de l'année 2023, l'Ether (ETH) est repassé déflationniste. Autrement dit, cela signifie que l'utilisation actuelle de la blockchain Ethereum entraîne un burn plus important de coins que ce qui est créé pour la faire fonctionner.

Comme en témoigne le site Ultrasound.money, la quantité actuelle d'Ether en circulation est de 120,5 millions de coins. C'est exactement 3 269 ETH de moins que lors de l'implémentation de The Merge en septembre dernier. Pire, le consensus de Proof Of Work aurait entraîné la création de plus de 1,5 millions de nouveaux ETH, soit 2 milliards de dollars au cours actuel.

Réduction de la supply d'ETH depuis The Merge

Dans la configuration actuelle, le fonctionnement du réseau Ethereum entraîne une création de 674 000 ETH par an environ pour la rémunération des validateurs tandis que l'utilisation permet de bruler environ 850 000 ETH par an. Cela correspondrait à une réduction de 0,17 % de la quantité en circulation chaque année.

À noter toutefois que ces données se basent sur l'utilisation actuelle de la blockchain et peuvent varier énormément.

Comment expliquer l'aspect déflationniste d'ETH ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la transition de l'Ether vers un schéma déflationniste. La première est évidemment l'implémentation de la mise à jour The Merge, signant une transition d'un consensus de Proof Of Work vers du Proof Of Stake. Cela a diminué drastiquement les récompenses des validateurs en supprimant celles des mineurs au profit des stakeurs.

De plus, il faut noter que les volumes de transactions sur Ethereum sont repartis à la hausse depuis le début de l'année 2023. En figure de proue, on retrouve les tokens non fongibles (NFT) dont l'activité s'est intensifiée depuis quelques jours. Il en résulte une augmentation des frais de gas, dont une partie est brûlée à chaque transaction sur le réseau Ethereum.

Pour information, la mise à jour Shanghai sera implémentée sur le testnet d'Ethereum le mois prochain et sur le réseau principal au cours du mois de mars 2023. Celle-ci est très attendue car elle signifie que les utilisateurs pourront retirer les Ethers verrouillés dans les smart contracts d'Ethereum 2.0.

