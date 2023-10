ETF Ethereum : les tout premiers ETF Ethers Futures sont officiellement lancés aux États-Unis

Alors que Valkyrie avait obtenu le feu vert de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour son ETF Ethereum Futures vendredi dernier, ce sont au total 9 ETF de cette famille qui ont été lancés aujourd'hui. Il s'agit d'un pas conséquent pour les ETF aux États-Unis, puisqu'il s'agit là des tout premiers ETF Ethereum Futures autorisés par le régulateur américain.

Certains, comme celui de Valkyrie, sont des ETF mixtes, qui permettent de s'exposer à la fois à l'Ether et au Bitcoin, ce qui est aussi le cas d'ETF proposés par ProShares et Bitwise. D'autres sont entièrement dédiés à l'Ether, tels que celui de VanEck, un de ProShares, un de Bitwise, celui de Kelly ou celui de VolShares.

Selon Michael L. Sapir, le PDG de ProShares, ces ETF constitueront une voie de démocratisation pour une partie des investisseurs réticents à l'idée de devoir conserver leurs cryptomonnaies :

Effectivement, un ETF est un outil purement spéculatif : dans le cas des cryptomonnaies, il permet aux investisseurs de parier à la hausse ou à la baisse d'un actif tel que le Bitcoin ou l'Ether sans avoir à en détenir réellement. Tout comme des actions classiques, les ETF sont côtés en bourse pour être échangés sur le marché.

👉 Pour tout comprendre sur les ETF crypto et leur fonctionnement

Comme l'a souligné Eric Balchunas, analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg, le lancement des ETF Ethereum Futures dont nous parlons a toutefois observé un entrain plutôt limité. Effectivement, à 15h30, ces derniers avaient un volume total d'un peu plus de 1,7 million de dollars :

Pretty meh volume for the Ether Futures ETFs as a group, a little under $2m, about normal for a new ETF but vs $BITO (which did $200m in first 15min) it is low. Tight race bt VanEck and ProShares in the single eth lane. pic.twitter.com/F9AHtrVcVf

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 2, 2023